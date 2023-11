Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde promove atendimento aos profissionais do “Tô de Boa”

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da parceria entre a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), deu prosseguimento, na tarde desta sexta-feira (24), ao atendimento no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (Nupics) – Cinco elementos, localizado no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), aos profissionais do projeto “Tô de boa”, que promove cuidados à saúde mental das crianças e adolescentes das redes de ensino do município que passam por crise de depressão, ansiedade ou outras.

O coordenador de Saúde Mental de João Pessoa, Jean Paulo Dantas, destacou a necessidade de cuidar dos cuidadores com um olhar mais integrativo, para que possa haver um bem-estar da equipe. “Estamos realizando uma tarde de cuidado e diálogo com as profissionais do projeto “Tô de boa”, da Secretaria de Educação e Cultura, onde vem sendo desenvolvido trabalhos para atender crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede municipal, que estão passando por problemas psico-severos, como depressão, ansiedade, entre outros”, informou Jean Paulo.

Evaneide Albuquerque Santos, assistente social, que faz parte da articulação do projeto, ressaltou a importância do autocuidado. “A gente está promovendo esse momento de autocuidado com a equipe, porque quem cuida, precisa ser cuidado, e a gente recebe uma demanda muito complexa das crianças e adolescentes, que chegam com sofrimento mental, auto-mutilação e de ação suicida e esse é um momento de parar, enquanto equipe, para poder se ver, se perceber, e a gente também se ajudar nesse processo. Nesta tarde a gente vem apenas para nos cuidarmos, realmente, e darmos um respiro. Nós vamos receber a terapia e recarregar a bateria, porque estamos no final de ano e ano que vem a gente recomeça, novamente, mas nem por isso a gente para os atendimentos, então precisamos ser cuidados, pra também cuidar do outro”, explicou a assistente social.

Segundo a assessora técnica da Coordenação de Saúde Mental de João Pessoa, Alessandra Cruz, é de suma importância ter esse momento de acolhimento, sob os cuidados do terapeuta Evandro Almeida, no NUPICS. “Esse é um momento para cuidar do cuidador”, ressaltou Alessandra Cruz.

O diretor da Bica, Renato Miranda, destaca que a área do Parque é o lugar ideal para o cuidado com essa categoria de profissionais desse importante projeto, “Temos ar puro e uma boa estrutura propícia a atender bem esse grupo e suas demandas” afirma Renato Miranda.