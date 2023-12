Paraíba cria mais de 3 mil postos de emprego formal em novembro de 2023

O setor de serviços e também o comércio foram os principais responsáveis pela criação de 3.657 novos postos de trabalho formal na Paraíba no mês de novembro de 2023, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O setor de serviços gerou 1.969 novas vagas neste atual mês de novembro, seguido pelo setor de comércio, que com 1.226 vagas no período ficou na segunda colocação.

Segundo os dados, houve um aumento de 47,57% na geração de empregos formais no estado da Paraíba no mês de novembro, quando comparado ao mesmo período de 2022.

O setor da construção, que fechou o mês com 389 novos postos aparece na sequência do comércio e, posteriormente, a indústria, que admitiu 129 novos trabalhadores. Apenas o setor da agropecuária teve saldo negativo, com a perda de 59 postos de trabalho.

Em João Pessoa, foi registrada a criação de 2.346 postos de empregos com carteira assinada. Já em Campina Grande, o saldo foi de 419 postos de trabalho.

Outro dado trazido pelo Caged foi a diminuição do salário médio real na Paraíba em relação ao mês de outubro, uma queda de 1,20%. Em outubro, o salário médio real estava em R$ 1.661,75 e em novembro passou para R$ 1.641,86. No entanto, se comparamos os números com novembro de 2022, houve um aumento, porque naquele período, o salário médio real estava em R$ 1.573,75.

A Paraíba segue a região Nordeste, que também registrou saldo positivo, de 32.589 novos postos de trabalho. A região ficou apenas atrás do Sudeste como o lugar de maior saldo positivo no mês de novembro em todo o Brasil.

Em relação aos números nacionais, o saldo positivo ficou em 130.097 empregos criados. Foram 1,866 milhões de admissões e 1,736 milhões de desligamentos.