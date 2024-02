como a agremiação ganhou um dia exclusivo para desfilar no Carnaval Tradição de João Pessoa

A Ala Ursa é uma agremiação carnavalesca que vem conquistando espaço no Carnaval Tradição de João Pessoa. Com fantasias de urso e uma batucada frenética, o movimento cultural já é representado por cerca de 50 Ala Ursas apenas na capital da Paraíba. Esses grupos tradicionais, nascidos em muitas periferias da cidade, foram tema do Paraíba Comunidade deste domingo (11), nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Em entrevista ao programa, o presidente da Associação das Ala Ursas, Jardel Cabral, contou que a organização surgiu há 14 anos, o que garantiu mudanças importantes nesta manifestação cultural, como mais espaço no carnaval e igualdade de investimentos.

Ainda segundo o presidente, antes da associação ser criada, foram realizados cinco encontros no bairro de Mandacaru, o último com a participação da Funjope, que garantiu a participação das agremiações no carnaval tradição. Com a organização, eles ganharam a segunda-feira de carnaval para desfilar.

O próprio Jardel Cabral possui uma longa história com as Ala Ursas: ele está envolvido com a manifestação cultural há 50 anos e relembra que começou a brincar de urso aos 10 anos, com instrumentos musicais feitos de latas de comida, com prego, martelo, cabo de vassoura e tecido de sofá. A roupa de urso era feita de sacos.

As Ala Ursas costumam ter a presença forte de crianças dos bairros em que surgiram. O presidente da associação destaca que todas as crianças que estão nas agremiações associadas, sendo 20 Ala Ursas, estudam em um turno e em outro horário estão brincando em atividades culturais dos ursos. Além disso, cada agremiação também realiza trabalho sociais nos bairros.

“As crianças cada vez mais têm menos medo de Ala Ursa, porque os pais entendem a importância desse segmento cultural e começam a ocupar as arquibancadas”, explicou. “As ala ursas interagem com as crianças, os jovens, os idosos… é todo mundo dançando na arquibancada”, concluiu.

Ala Ursa no Carnaval Tradição

Na Avenida Duarte da Silveira, o local de desfile e competição das Ala Ursas no Carnaval Tradição, as agremiações são intensamente avaliadas por tudo o que produziram e ensaiaram ao longo dos anos. Segundo o presidente da associação, são sete critérios avaliados: estandarte, batuque original, roupa e cabeça de urso, dança do urso, figurino dos músicos, organização da avenida e interação com a plateia.

Além disso, essas agremiações costumam se manter vivas com ajuda da própria população de João Pessoa. Ainda segundo Jardel Cabral, as Ala Ursas costumam pedir dinheiro à própria comunidade em que nasceram ou aproveitam lugares e épocas com grande concentração de turistas para, além de mostrar nossa cultura, pedirem ajuda financeira para manter a tradição.