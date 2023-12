QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E SESSÃO DA TARDE?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SEXTA 08/12

Programação de TV para Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

**04:00 – Hora Um**

Comece o dia bem informado com as principais notícias nacionais e internacionais no Hora Um.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Acompanhe o Bom Dia Praça para um início animado, repleto de informações locais e momentos descontraídos.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Junte-se à equipe do Bom Dia Brasil para as últimas notícias, análises e entrevistas que marcam a manhã.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Entretenimento e bate-papo descontraído no Encontro Com Patrícia Poeta, trazendo variedades para o seu dia.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José estão de volta no Mais Você, com receitas, dicas e entrevistas especiais para tornar a manhã mais saborosa.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Fique por dentro das notícias locais com a 1ª Edição da Praça TV, mantendo-se atualizado sobre os acontecimentos do dia.

**13:00 – Globo Esporte**

As últimas notícias esportivas e destaques do mundo esportivo no Globo Esporte.

**13:25 – Jornal Hoje**

O Jornal Hoje traz as principais notícias do Brasil e do mundo de forma dinâmica e informativa.

**14:45 – Mulheres de Areia**

Reviva a emoção das tramas clássicas com a novela “Mulheres de Areia”.

**15:30 – Sessão da Tarde: A Fuga Das Galinhas**

Uma tarde animada com “A Fuga Das Galinhas”, uma comédia que promete diversão para toda a família.

**17:00 – Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical**

Reviva os momentos marcantes de “Paraíso Tropical” na sessão Vale a Pena Ver de Novo.

**18:25 – Elas Por Elas**

Acompanhe Elas Por Elas para histórias envolventes e emocionantes protagonizadas por mulheres fortes.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Mais uma edição do Praça TV para manter você informado sobre as últimas notícias locais e nacionais.

**19:40 – Fuzuê**

Divirta-se com o Fuzuê, um programa repleto de entretenimento e diversão.

**20:30 – Jornal Nacional**

O resumo completo das notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional.

**21:20 – Terra e Paixão**

A trama emocionante de Terra e Paixão promete prender a sua atenção na noite de sexta-feira.

**22:25 – Globo Repórter**

Explore histórias fascinantes e destinos incríveis no Globo Repórter, um programa que leva você a diferentes partes do mundo.

**23:15 – Prato Feito**

Descubra receitas deliciosas e dicas culinárias no Prato Feito, ideal para os amantes da gastronomia.

**00:00 – Jornal da Globo**

Encerre o dia com análises aprofundadas e as notícias mais importantes no Jornal da Globo.

**00:50 – Conversa com Bial**

Bate-papo inteligente e descontraído com Pedro Bial, trazendo entrevistas interessantes e debates relevantes.

**01:35 – Fuzuê**

Mais uma dose de entretenimento com o Fuzuê para animar a madrugada.

**02:20 – Comédia Na Madruga I**

Ria até altas horas com Comédia Na Madruga I, garantindo boas risadas durante a noite.

**03:05 – Corujão I: A Noite É Delas**

Termine a noite com a comédia “A Noite É Delas” no Corujão I, garantindo momentos leves antes do amanhecer.