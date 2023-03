Treze vence a Queimadense e se classifica para enfrentar o SP Crystal nas semis do Paraibano

Compartilhe















Jogando no Estádio Amigão, diante de sua torcida e contra a já rebaixada Queimadense, o Treze fez valer o favoritismo e bateu o Carcará pelo placar de 2 a 1. A vitória Alvinegra foi o bastante para colocar o Galo da Borborema nas semifinais do Campeonato Paraibano Betino 2023 após três temporadas e manter o time do bairro do São José vivo na luta pelo seu 17º título estadual. Por ter avançado na segunda colocação, o Treze agora enfrentará o São Paulo Crystal em dois jogos, decidindo a vaga para a grande final do estadual no Amigão, diante de sua torcida.

PRIMEIRO TEMPO

O Treze não deu chances à Queimadense. Muito por isso, desde os primeiros minutos, dominou a posse de bola, trabalhou melhor as jogadas e teve no pés várias chances de inaugurar o marcador. Por saber que só a vitória interessa para ir às semifinais, o Galo da Borborema esbarrou na ansiedade e, muito por isso, perdeu chances claras de gol. Porém, em dois belíssimos gols, com Yamada e Vitão, o time do bairro do São José sobrepujou a defesa do Carcará e saiu de campo com a vitória parcial na primeira etapa. Os visitantes, já rebaixados, até tentaram algo, mas não tiveram a força necessária para impedir o domínio alvinegro nos 45 minutos iniciais.

SEGUNDO TEMPO

Com a vantagem no placar, o Treze voltou para o segundo tempo buscando administrar o resultado e tentar surpreender a Queimadense nos contra-ataques. A premissa foi, até certo ponto, efetiva, mas principalmente na segunda metade da etapa final, a torcida trezeana percebeu uma drástica queda de rendimento na equipe, principalmente porque um gol do Galo bastaria para fazer o time avançar como segundo colocado na tabela. Mesmo com a pressão da torcida, o time não fez por onde ampliar o marcador e acabou sofrendo um gol no último lance da partida, em pênalti cobrado por Léo Garcia. Ao fim dos 90 minutos, vitória por um gol de diferença, que deu a vaga nas semifinais para o time de Campina Grande após duas temporadas.

SEGUNDA POSIÇÃO GARANTIDA

Com a vitória por 2 a 1 contra a Queimadense, o Treze estava avançando às semifinais na terceira posição na tabela de classificação. No entanto, no Sertão, o Botafogo-PB fez dois gols no apagar das luzes contra o Nacional de Patos, o que bastou para tirar o Canário da segunda colocação, posição que foi herdada pelo Treze. Com o resultado no José Cavalcanti, aliado aos demais resultados da rodada, o Galo agora enfrentará nas semifinais o São Paulo Crystal, em duas partidas, sendo a decisiva em Campina Grande, diante de sua torcida.

AS EQUIPES

Treze

72- Igor Rayan 🖐🏼

2- André 🟨

3- Saulo

4- Geninho

6- Jhonathan Moc

5- Edmundo

8- Yamada

10- Kauê (14- Zé Augusto)

7- Xandy (21- Wilker)

11- Vitão 🟨 (20- Lucas Mineiro)

9- Caio Vieira

Técnico: William De Mattia

Queimadense

12 – Gatitto 🖐🏼

21 – Bernardo 🟨

20 – José Werison

4- Enos Matias

6- Felipe Silva

8- Arielton (16- Maranhão)

18- Wesley (17 – Tauan)

10- Jadson (13 – Ruan)

7- Peixeiro 🟨

14- Léo Garcia

11- Robinho (19- Binho)

Técnico: Arthur Barros

botafogo-pb

Campeonato paraibano

destaques

Nacional de patos

Queimadense

Treze

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

