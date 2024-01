Veja as 10 mais famosas do mundo!

Os cachorros são conhecidos mundialmente como melhores amigos do homem, por sua lealdade e companheirismo ao ser humano. A grande popularidade dos cães se dá pela variedade de raças de cachorro: cães pequenos ou de grande porte, mais calmos ou agitados, se encaixando assim na realidade de cada tutor.

De cães de caça e pastoreio a serem considerados filhos dos seus tutores, é impossível negar a conexão emocional entre o ser humano e os amigos de quatro patas. O Jornal da Paraíba produziu uma lista de raças de cachorro mais populares no mundo e no Brasil.

Qual é a raça de cachorro mais comum do mundo?

Entre as raças famosas de cachorro, o Labrador Retriever é a mais comum no mundo. A raça é popular por ser sociável com seres humanos e outros animais, sendo um cachorro excelente para a família. São cães amáveis e inteligentes.

Raças de cachorro: Conheça as 10 mais populares!

Confira a lista de raças de cachorros mais populares no mundo e no Brasil. O Jornal da Paraíba separou as dez raças mais conhecidas entre a população.

No mundo

Entre as raças de cachorro mais populares no mundo, cinco se destacam como os queridinhos das pessoas. O grupo é formado por raças de cachorro grande, médios e pequenos. Algumas das raças também atuam como cães de serviço.

1. Labrador Retriever

O Labrador Retriever é o cão mais popular em todo o mundo e faz parte das raças de cachorro grande. Além de ser um ótimo nadador, por seu estilo de cauda, o Labrador é uma raça muito inteligente e de faro aguçado, o que os tornam muito utilizados como cães-guia e pela polícia.

Labrador Retriever é uma das raças famosas de cachorro entre a população por ter um cão protagonista na comédia romântica ‘Marley e Eu’.

2. Poodle

O Poodle faz parte das raças de cachorro peludo, sendo conhecido pela pelagem cacheada. Os cães da raça costumam apresentar uma única cor pelo corpo todo, com pelos do branco, cinza, marrom, avermelhado e preto.

A raça Poodle tem quatro variações de tamanho: toy (4,5 kg e menos de 30 cm), mini (8 kg e 35 cm), médio (12 kg e 45 cm) e grande (15 kg e 60 cm). Sendo um cão que pode ser criado tanto em casas como apartamentos.

3. Pastor Alemão

O Pastor Alemão também é uma das raças de cachorro grande. São cães ágeis, fortes e protetores com seus tutores, sendo utilizados com frequência como cães de guarda.

Os cachorros da raça possuem muita energia e precisam de espaço para brincadeiras e outras atividades para se exercitar.

4. Golden Retriever

Os cachorros da raça Golden Retriever são inteligentes, dóceis e amorosos. São animais muito ativos e gostam bastante de água, sendo ótimos nadadores.

Conhecidos pela pelagem amarelo dourada, são cães apegados aos tutores e gostam de brincar e se divertir, sendo ótimos cães para famílias.

5. Bulldog Francês

Conhecido pelas dobrinhas na pele, o Bulldog Francês é um cão brincalhão e animado, que pode viver em apartamentos, mas precisam de espaço para gastar energia.

A raça Bulldog Francês é originada dos Bulldogs ingleses, Por nascerem pequenos demais não tinham destaque, mas ao serem levados para França, se tornaram os cães mais procurados pela alta sociedade de Paris e aumentando a popularidade da raça.

Os cães da raça são bastante apegados aos tutores e ciumentos, não gostam de ficar solitários e precisam de atenção.

No Brasil

Já as cinco raças de cachorro no Brasil mais populares são o Shih Tzu, Yorkshire, Lhasa Apso, Pug e Pinscher. Esses cães queridos entre os brasileiros são considerados raças de cachorro importado.

1. Shih Tzu

O Shih Tzu é uma das raças de cachorro peludo, tendo como marca registrada a pelagem longa e lisa. Os cães da raça são divertidos e companheiros, gostando de estar sempre na companhia dos tutores.

Os cachorros Shih Tzu são originários do Tibete, mas ficaram populares na China, onde eram criados como cão de companhia nos palácios imperiais.

2. Yorkshire

O Yorkshire é uma das raças de cachorro importado mais populares no Brasil. São cheios de energia, companheiros e apegados aos tutores. Gostam de carinho e estar no colo, mas por terem bastante energia precisam realizar exercícios diariamente.

Os cachorros da raça são de porte pequeno, com altura variando entre 18 cm a 22 cm, sendo bons cães para viver em apartamentos. As características marcantes dos cães da raça são as orelhas pontudas e os pelos longos e lisos, que chegam a arrastar no chão.

3. Lhasa Apso

Os cachorros Lhasa Apso fazem parte das raças de cachorros importados, com as principais características sendo a pelagem longa, as orelhas caídas e bigodes no focinho. Mesmo com pelo longo conseguem aguentar tempos mais tropicais.

Os Lhasa Apso são cães de pequeno porte originários do Tibete, com o nome em homenagem à capital do país. Esses cachorros costumam vigiar o ambiente e latem para avisar o tutor quando se sentem ameaçados.

Parte do universo Turma da Mônica, o personagem do cachorro verde Floquinho, criado por Maurício de Souza, foi inspirado em um Lhasa Apso.

4. Pug

Conhecido pelas rugas na testa, focinho achatado e olhos grandes, o Pug é uma das raças de cachorro no Brasil mais populares entre a população. São animais amorosos e apegados aos tutores.

Os cães da raça Pug são de porte pequeno, se adaptando bem a espaços menores como apartamentos. Os animais precisam de espaços arejados por conta da pouca tolerância ao calor.

5. Pinscher

O famoso cãozinho Pinscher é uma raça que é conhecida pelo temperamento e latidos. São animais protetores com os tutores e desconfiados com estranhos.

Os Pinscher são cães de porte pequeno e possuem como característica marcante as orelhas pontiagudas. Os cachorros da raça são classificados de 0 a 3 pelo tamanho, variando entre 25 cm a 30 cm.

Quais são as melhores raças de cachorro?

Algumas pessoas se perguntam quais são as melhores raças de cachorro do mundo, mas na verdade cada raça tem uma habilidade em que se destaca.

A maior raça de cães no planeta é o Dogue Alemão que pode medir mais de 85 cm de altura. Já o Chihuahua é a menor raça, medindo cerca de 23 cm de altura. Além disso, este pequeno cão está entre a lista de raças com a vida mais longa, podendo alcançar 20 anos.

O Border Collie é considerado a raça mais inteligente do mundo. De acordo com um estudo da Universidade da Colúmbia Britânica, são os cães com maior facilidade para aprender truques e seguir comandos.

Já a raça Bloodhound possui um dos olfatos mais aguçados. Os cães dessa raça têm cerca de 300 milhões de receptores olfativos.

Qual é a melhor raça de cachorro para apartamento?

Ao decidir adotar o cão para morar em apartamento é preciso levar em consideração o tamanho do animal e características da raça que mais se adaptem ao ambiente. É recomendado que sejam cães de porte pequeno e com menos energia, podendo realizar os exercícios e brincar no espaço disponível.

Pela variedade de tamanhos, o poodle é uma ótima opção de cachorro para viver em apartamentos. Outra raça de cachorro é o Yorkshire Terrier, são de pequeno porte e gostam da companhia dos tutores.

O Shih-Tzu, Bulldog Inglês e Pug também são algumas das opções para viver em apartamento por serem dóceis.

Raças de cachorro médios e grandes também podem viver em apartamento desde que o tutor possua uma rotina de passeios e exercícios com os cães.

