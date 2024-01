Grupo ‘Em Canto e Choro’ se apresenta no Sabadinho Bom prometendo muitas marchinhas de Carnaval

A programação do projeto Sabadinho Bom, neste sábado (27), traz o grupo musical ‘Em Canto e Choro’, na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital. O evento, promovido pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), promete uma boa música e diversão a partir do meio dia.

“O Sabadinho Bom se transformou num verdadeiro ambiente de encontro dos moradores de João Pessoa e dos turistas. Todos os sábados temos ali uma ação que extrapolou o lado artístico e cultural, porque se transformou num ponto de referência. A gente sempre oferta uma boa programação capaz de mobilizar a micro economia do entorno do Centro Histórico, beneficiando o comércio ambulante, bares, cafés e, ao mesmo tempo em que move essa economia, a gente oferta uma programação com qualidade com grupos de choro e de samba, além das nossas escolas de samba”, ressaltou o diretor da Funjope, Marcus Alves.

O grupo ‘Em Canto e Choro’, que esse ano comemora 12 anos de existência, promete um repertório com grandes clássicos da música brasileira voltado para o choro e samba, a exemplo de Joaquim Calado, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Lupicínio Rodrigues. “Vai ser um show com muita alegria, com esse prenúncio de Carnaval e a gente vai puxar muitas marchinhas com Carmem Miranda”, disse Francinete Melo, que integra o grupo.

Segundo ela, constam no repertório ‘Linda Flor’, ‘Pecado Capital’, ‘Menino Deus’, ‘Último Desejo’, ‘É com esse que eu vou’, entre outros. “Muitos sambas que vão estar na nossa lista, pra que não falte alegria. Esse gostinho de Brasil com os sambas dos nossos Carnavais”, complementou.

Escolas de samba – Marcus Alves ressaltou, também, a participação das escolas de samba no Sabadinho Bom. “Neste final de semana, novamente, estaremos valorizando também as nossas escolas de samba. Dentro desse projeto de prévias de Carnaval, nós incluímos todos os sábados duas escolas de samba para que a gente possa cultivar e estimular os festejos de Carnaval no nosso ambiente de Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, que é um lugar sociocultural extremamente valorizado hoje”, frisou.

Neste sábado se apresentam as escolas Império do Samba e Acadêmicos do Ritmo. A Império do Samba, do bairro do Roger, foi criada em 2004 e acumula diversos prêmios no Carnaval Tradição de João Pessoa, desfilando com as cores vermelha, branca e dourada. Já a Escola Acadêmico do Ritmo, do bairro da Torre, faz esse ano o seu primeiro desfile.