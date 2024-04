Prefeitura leva serviços de saúde e orientações de prevenção a acidentes de trabalho para servidores

O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de João Pessoa iniciou, nesta quarta-feira (10), a programação da campanha Abril Verde, de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Em conjunto com outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a equipe do Cerest realizou uma ação no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, levando aos servidores diversas atividades voltadas ao tema.

De acordo com o diretor do Cerest, Kleber José, o objetivo da ação é orientar os servidores sobre a prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. “Além dos serviços ofertados, de promoção à saúde, os trabalhadores receberam orientação sobre práticas e medidas para melhorias das condições de saúde mental e ambiente de trabalho”, destacou.

Durante a ação, no estacionamento do CAM, foram ofertados serviços como atividades físicas do programa Saúde em Movimento, práticas integrativas e complementares, vacinação, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para ISTs e distribuição de preservativos. No auditório, a psicóloga Anne Carolina de Lucena ministrou uma palestra com o tema ‘Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: promovendo a saúde dos (as) trabalhadores (as)’.

“Achei a ação extremamente necessária porque a gente está vendo esse olhar especial com os funcionários, o serviço chegando também para quem cuida, cuidando de quem cuida. Hoje, eu fiz teste rápido e me vacinei”, disse Priscila Alves, servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Programação – A programação do Cerest para a campanha Abril Verde segue durante todo o mês em serviços da rede municipal de saúde de João Pessoa e de outros municípios que integram a 1ª macrorregião da Paraíba. Ainda nesta quarta-feira, o Cerest também realizou uma palestra sobre saúde do trabalhador para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux.

Na quinta-feira (11), das 8h às 11h, a equipe do serviço vai promover uma capacitação para os trabalhadores da Atenção Básica do município de Santa Rita. Já no dia 16, das 13h às 16h, haverá uma capacitação sobre notificação de agravos à saúde do trabalhador para profissionais de Atenção Básica, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), policlínicas e hospitais do município de Bayeux.

Ao longo do mês, a equipe do Cerest visitará as policlínicas municipais de João Pessoa apresentando aos usuários em sala de espera os serviços oferecidos ao trabalhador. A programação será encerrada no dia 26 de abril, com uma ação de promoção à saúde no Parque Solon de Lucena, das 8h às 12h, para trabalhadores em geral.

Serviço – O Cerest João Pessoa oferece assistência a trabalhadores de toda a 1ª macrorregião da Paraíba, contando com o atendimento dos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais, dispondo de escuta qualificada sobre a história de trabalho e a história da doença para a confirmação de nexo causal entre a doença e o trabalho.

Quem necessitar do serviço, pode marcar uma consulta através do telefone (83) 3213-7638 ou ir diretamente à sede, localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe.