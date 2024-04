As vagas de trabalho divulgadas pelos concursos bancários são oportunidades de emprego procuradas pelo público em geral. Em vista disso, o Jornal da Paraíba separou as principais dicas sobre como estudar para concurso de banco.

LEIA TAMBÉM:

Como estudar para concurso de banco do zero?

Ao iniciar o processo de preparação para realizar a prova de um concurso de banco, é natural se sentir perdido sobre por onde começar. A princípio, o que deve ser feito antes de tudo é ler todo o edital divulgado no site da organizadora do concurso e se inteirar sobre o funcionamento da prova. Segundo a especialista em concursos, Paula Miguel, quando se começa a estudar do zero, o ideal é pegar o edital anterior e usar como base as disciplinas que foram cobradas na edição passada, estudá-las de forma atualizada e dar prioridade às disciplinas básicas.

Quais as matérias mais importantes em concursos de banco?

Na hora de montar seu plano de estudo para um concurso de banco, as matérias que mais necessitam de atenção são Português, Informática, Raciocínio Lógico, Matemática Finannceira e Conhecimentos Bancários. “É a disciplina chave do concurso”, afirmou Paula Miguel, especialista em concursos, ao se referir a área de Conhecimentos Bancários.

Qual a melhor forma para revisar conteúdo de forma rápida?

Com relação aos métodos para estudar para o concurso de banco, o primeiro passo é ler todo o edital. “Pegar todo o conteúdo programático deste edital, fazer um edital verticalizado, tópico por tópico, e começar a estudar. Se o aluno já vem estudando, ele começa a fazer ciclo de revisões. Se ele não vem estudando, trabalha primeiro a teoria, depois corre para as revisões com foco total em resolução de questões”, explica a especialista.

Ela reforça ainda que o candidato busque questões da mesma banca, a não ser quando a banca não tem aquele conteúdo pedido pelo edital.

“Uma das melhores maneiras de revisar conteúdo de forma bem rápida e objetiva é através de mapas mentais. Hoje, tanto os cursinhos preparatórios disponibilizam desses mapas mentais, como também a própria internet. Vale ressaltar que na internet tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes esse conteúdo não está de forma atualizada, mas existe uma gama de oportunidades dentro da internet, formas de você conseguir ter acesso a esse material”, exemplica Paula.

Questões com gabarito para estudar para concurso de banco

Conhecimentos Básicos em Língua Portuguesa (CAIXA – 2021)

As vírgulas estão plenamente empregadas de acordo com o padrão formal da língua escrita em:

(A) Há algumas décadas, se alguém falasse, em educação financeira, causaria um certo estranhamento.

(B) Relacionar-se bem com o dinheiro de acordo com os especialistas, é uma forma de levar uma vida mais saudável, sem percalços.

(C) É preciso criar uma cultura de discutir, na família, na escola, com os amigos, sobre como usar melhor os recursos financeiros.

(D) A educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro pode auxiliar, com um controle maior, de seu gasto.

(E) Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos, e gastos, poupar são estratégias para gerir melhor suas finanças.

Resposta: Letra C.

Conhecimentos Bancários (BANCO DO NORDESTE – 2018)

Com relação às operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, julgue os itens subsequentes:

65 O crédito direto ao consumidor (CDC) é uma modalidade de financiamento destinada à aquisição de bens e serviços cujo beneficiário é o consumidor ou usuário final.

66 Nas operações de desconto de duplicatas, o desconto comercial simples, também conhecido como desconto por fora, ocorre quando os juros são calculados sobre o valor nominal, ou futuro, da duplicata descontada.

67 A operação de crédito rural destinada à aquisição de bens ou serviços que serão usufruídos em vários períodos de produção é classificada como uma operação de custeio.

Resposta: 65 – C, 66 – C, 67 – E (Certo ou Errado).

Matemática Financeira (CAIXA – 2021)

Preocupado com sua saúde, um professor decidiu começar a correr. O profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5 km por dia. Entretanto, como o professor está fora de forma, terá de seguir um programa de treinamento gradual. Nas duas primeiras semanas, ele correrá, diariamente, 1 km e caminhará 4 km; na terceira e na quarta semanas, correrá 1,5 km e caminhará 3,5 km

por dia. A cada duas semanas, o programa será alterado, de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 km e a aumentar a corrida em 0,5 km. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele começará a correr 5 km diários na:

(A) 9a semana

(B) 12a semana

(C) 17a semana

(D) 18a semana

(E) 20a semana

Resposta: Letra C.

Informática (BANCO DO NORDESTE – 2018)

Julgue os itens a seguir, a respeito do sistema operacional Linux e do editor de texto Word 2013.

48 No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear os arquivos. Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado, por exemplo, como contrato_BNB.tar.gz.

49 Quando se cria um diretório no ambiente Linux, são criados outros dois diretórios: o “.”, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretórios; e o “..”, que faz referência ao diretório atual.

50 Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere $ no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root.

51 O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo documento e também de itens localizados em documentos separados.

52 O Word 2013, por padrão, cria quebras de texto automaticamente nas células das tabelas, mas é possível alterar essa configuração.

Resposta: 48 – C, 49 – E, 50 – E, 51 – C, 52 – C (Certo ou Errado).

A banca do concurso da Caixa e do Banco do Nordeste

Em 2024, a banca organizadora dos concursos da Caixa e do Banco do Nordeste é a Fundação Cesgranrio. Dentre as características mais marcantes da banca, é possível citar as provas com questões de múltipla escolha, com enunciados que costumam ser curtos, objetivos e concisos. O nível de dificuldade da banca é considerado médio entre os concurseiros.

Na prova do concurso do Banco do Nordeste para Analista Bancário, o conteúdo da prova de Conhecimentos Básicos se baseará nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1 ponto cada;

Matemática/Raciocínio Lógico e Quantitativo: 10 questões com valor de 1 ponto cada.

A prova de Conhecimentos Específicos incluirá a seguinte disciplina:

Conhecimentos Bancários: 40 questões com valor de 2 pontos cada, totalizando 80 pontos.

Na prova do concurso da Caixa, o conteúdo da prova de Conhecimentos Básicos para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho e de Médico do Trabalho com valor total de 30 pontos, incluirá as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 10 pontos;

Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 (cinco) pontos;

Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos.

A prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, com valor total de 40 pontos, incluirá a seguinte disciplina:

Saúde e Segurança no Trabalho: 40 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 40 pontos.

Já as disciplinas da prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Médico do Trabalho consistem em:

Conhecimentos Médicos Gerais: 10 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 10 pontos.

Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 15 pontos.

Legislação Específica: 10 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 10 pontos.

Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos.

Na prova de Conhecimentos Básicos para o concurso da Caixa para os cargos de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo-TI, o conteúdo cobrado será:

Língua Portuguesa: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Matemática Financeira: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos.

Na prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Técnico Bancário Novo, as disciplinas cobradas serão:

Conhecimentos Bancários: 15 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 15 pontos;

Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos;

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 5 pontos.

Atendimento Bancário: 10 questões com valor de 1 ponto cada, totalizando 10 pontos.

A prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Técnico Bancário Novo-TI contará com as seguintes disciplinas: