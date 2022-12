Paraibano Arthur Piloto conquista medalha de prata no Campeonato Europeu de jiu-jitsu, na Irlanda

Compartilhe















O paraibano Arthur Piloto conquistou neste domingo a medalha de prata no campeonato europeu de jiu-jitsu, realizado na Irlanda. Concorrendo na categoria superpesado, que corresponde a faixa laranja com atletas de 12 anos, ele representou o Brasil na disputa contra o espanhol Gael Rodriguez, e com o americano Gabriel Ferreira.

O campeonato é organizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF). O técnico de Arthur Piloto, Valdênio Mendes, falou sobre a competição, ressaltando as dificuldades encontradas por seu atleta.

“Foi uma competição dura. Apesar do atleta ter se preparado bastante, o nível do jiu-jitsu tem se elevado cada vez mais, e ele por ser uma figura reconhecida nacionalmente e internacionalmente, tornou-se um foco, no sentido de despertar o interesse de outros atletas para conquistarem uma vitória em uma disputa com ele. Não obstante, ficar em segundo lugar e, com isso, trazer a prata para o Brasil e para a Paraíba, é algo inédito e representa a soma de muitos esforços e dedicação ao esporte”, disse o treinador.

Arthur Piloto e sua medelha | Foto: divulgação

Recentemente Arthur já havia conquistado a medalha de prata no campeonato mundial World Professional Jiu-Jitsu Championships 2022, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Certificado de honra ao mérito

Na última sexta-feira, na embaixada do Brasil em Dublin, capital da Irlanda, o atleta recebeu do embaixador brasileiro Marcel Biato, o certificado de honra ao mérito, em reconhecimento aos esforços e ao empenho relacionados à prática do jiu-jitsu e aos títulos conquistados para o País.

Arthur Piloto recebe honraria na Irlanda | Foto: divulgação

arthur piloto

campeonato europeu

jiu jitsu

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

