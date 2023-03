Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 125 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

12/03/2023 | 19:00 | 97

A semana inicia com oportunidades para quem busca se posicionar no mercado de trabalho na Capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (13), 125 vagas, que abrangem mais de 40 funções diferentes. Para conferir os detalhes sobre todas as vagas, basta acessar o link.

No destaque, a lista traz 25 oportunidades para atendente de lanchonete, que não exigem experiência em carteira. O único pré-requisito é ter concluído o Ensino Médio. “É uma oferta bastante válida para quem está buscando o primeiro emprego ou se reposicionar no mercado”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest).

A relação ainda disponibiliza dez vagas para instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados; outras dez, para vendedor de serviços; nove, para eletricista de instalações; sete, para pedreiro; duas, para servente de obras; duas, para empregado doméstico; duas, para conferente de carga e descarga; uma, para podólogo; uma, para designer de interiores; uma, para auxiliar de limpeza; entre outras. Também há uma vaga para estágio voltada a estudantes de Engenharia Civil.

Para concorrer, os candidatos devem se dirigir à sede do serviço, no bairro do Varadouro. Aqueles que fizerem agendamento pela internet, no endereço eletrônico agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br,garantem atendimento por hora marcada. No Painel da Empregabilidade também é possível conferir os critérios necessários para concorrer a cada uma das vagas, fazer cadastro ou atualizar, bem como para serviços relacionados ao seguro-desemprego.

Capacitação – Nesta terça-feira (14), a partir das 9h, o Sine-JP abrirá inscrições presenciais para o curso gratuito de Microempreendedor Individual (MEI) destinado a quem almeja iniciar ou formalizar um pequeno negócio. Serão disponibilizadas 40 vagas. Entre os conteúdos, os alunos receberão orientações sobre controle financeiro e acesso a crédito, além de noções gerais sobre marketing, uso de redes sociais e atendimento ao cliente. Para participar, os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos; Ensino Fundamental completo; e ser cadastrado no CadÚnico.

São necessárias cópias do RG; do CPF; comprovante de escolaridade; comprovante de residência; comprovante de dados bancários; comprovante do Número de Identificação Social (NIS); comprovante de vacinação contra Covid-19; e, no caso dos homens, Certificado de Alistamento Militar (CAM) ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). As aulas acontecerão no prédio do Sine-JP e terão início logo após o preenchimento das vagas.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 9 8654-8978.