Defesa Civil intensifica monitoramento de áreas de risco após chuvas registradas na Capital

João Pessoa registrou chuva significativa ao longo desta segunda-feira (1°) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu aviso de risco moderado. Com isso, as equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) reforçaram o monitoramento das áreas de risco, com atenção especial às comunidades ribeirinhas e barreiras.

De acordo com os dados do Cemaden, a média registrada nas últimas 24 horas – até as 17h30, nas sete áreas monitoradas, foi de 37,8 milímetros (mm). O maior índice pluviométrico foi no bairro Tambauzinho, com 56,2 mm; seguido do Grotão, com 50,8 mm; e do Centro, com 45,8 mm. O menor foi registrado no Altiplano, com 21,4 mm.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, afirmou que não foram registradas ocorrências relacionadas às chuvas e que a Compdec-JP está de prontidão para, em caso de necessidade, atender as demandas da população e minimizar os transtornos.

“Continuaremos realizando o trabalho de monitoramento e acompanhamento, como sempre fizemos, especialmente dos trechos ribeirinhos e das comunidades próximas a encostas e barreiras, em atenção ao alerta emitido pelo Cemaden, que destaca a possibilidade de movimentos de massa. Com esse trabalho, garantimos a integridade das pessoas que possam se achar em risco iminente”, disse.

Ele ressaltou ainda que a população deve adotar algumas medidas de segurança. “As pessoas devem evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade, informando a Defesa Civil pelo WhatsApp 9.8831-6885 ou telefone 199, que funcionam 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados”, orientou.