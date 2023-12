Imagens mostram interior de prédio da Academia de Comércio após desabamento em João Pessoa

Imagens feitas após o desabamento do teto do prédio da Academia do Comércio em João Pessoa, que fica localizado na Rua das Trincheiras, no Centro da capital paraibana, mostram a situação do local após desabamento do teto que aconteceu nesta quinta-feira (7), enquanto ocorria uma sessão da Câmara Municipal de João Pessoa, que fica ao lado.

As filmagens foram feitas pelo jornalista Kubitschek Pinheiro e cedidas ao Jornal da Paraíba. Nas gravações, que foram publicadas em uma rede social, é possível ver que o prédio da Academia estava com a entrada principal aberta e o interior do local completamente desordenado após a queda do teto.

Em um dos cômodos do local, é possível observar pelas imagens parte do teto que caiu. Além disso, o vídeo mostra que objetos e móveis foram afetados pelo desabamento, como um balcão em uma das salas que estava coberto por destroços, assim como um grande armário branco.

Pelos corredores e outras salas filmadas no local, é possível observar muito entulho acumulado e também livros jogados pelo chão, juntamente com outros materiais de papel.

“Eu fico muito triste com isso, porque eu vim morar em João Pessoa em 1975 e grande parte desses prédios funcionavam normalmente, como as Nações Unidas, que tá fechada, a própria Academia do Comércio, que em 1970 era incrível. Entrei várias vezes lá e agora está nessa situação”, ressaltou o jornalista Kubitscheck Pinheiro que fez as imagens e viu o cenário de destruição no interior do local.

Prédio da UFPB Em maio, a UFPB teve decisão favorável em relação a propriedade do prédio, que estava em disputa pela instituição pública e a administração da Academia de Comércio . O Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirmou a reintegração de posse do imóvel para a universidade, reconhecendo que o local estava ocupado irregularmente.

Em nota, a Defesa Civil de João Pessoa informou que o prédio está em situação de abandono e que vai notificar a UFPB para retirar o restante da estrutura do teto para garantir a integridade estrutural do local. O colapso da estrutura ocorreu por causa do apodrecimento das peças de madeira, por excesso de umidade e praga de cupins, conforme informações do diretor de Minimização de Desastres da Defesa Civil, Antonio Esteves.

Por meio de nota, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) disse que não foi notificada até o momento pela Defesa Civil e que, “por prevenção”, o local estava “desocupado”. No documento, o reitor da instituição Valdiney Gouveia disse também que “o prédio não está abandonado”.