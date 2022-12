Moisés Egert avalia primeiras semanas de trabalho no Botafogo-PB e destaca evolução

Compartilhe















O Botafogo-PB já começou a sua terceira semana de trabalho sob o comando do treinador Moisés Egert na Maravilha do Contorno. Segundo o treinador, a semana de trabalho será a mais intensa até aqui. O técnico vem notando evolução claras durante esse período. Mas não vai ser do dia para a noite que o Botafogo-PB de Egert será vistoso em campo. E o comandante alerta: o trabalho começou do zero.

De fato, são pouquíssimos remanescentes. A maior parte da base. Dos que vinha jogando recorrentemente na temporada deste ano, apenas Leilson e Gabriel Yanno continuam. De modo que o desafio do técnico, sobretudo nesse início de reformulação, é mais difícil.

“A gente tem que ter muita inteligência e transformar esse tempo que temos em ideal. A evolução existe e tem que existir. Nosso trabalho é integrado com a parte física. Desde o primeiro dia que entramos com bola, nós temos colocado conceitos, em termos de ideia de jogo e de tática”, comentou.

A fase de amistosos começa em breve. A primeira dinâmica deve ser no fim desta semana, um jogo-treino contra os atletas do sub-20 do clube. Depois disso, o clube terá dois desafios de maior exigência, diante do ABC, um em Natal e outro em João Pessoa.

O Botafogo-PB tem um desafio grande já no início do ano que vem. Buscar a fase de grupos da Copa do Nordeste. Para isso vai ter que passar por dois mata-matas. O primeiro será no dia 5 de janeiro, diante do Retrô-PE, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Quem avançar, encara o vencedor de Santa Cruz x Caucaia, em busca de uma das quatro vagas que ainda restam na fase de grupos do torneio.

botafogo-pb

Campeonato paraibano

Copa do Nordeste

série c

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

