João Pessoa não terá vacinação exclusivamente nesta sexta-feira e retoma as ações preventivas no sábado

08/12/2022 | 16:00 | 151

Nesta sexta-feira (9), o expediente na Prefeitura de João Pessoa será facultativo conforme portaria que determina o funcionamento das repartições municipais nos dias de jogos da Seleção Brasileira de futebol, na Copa do Mundo do Catar e, por este motivo, não haverá atendimentos para vacinação nos serviços disponíveis pela Secretaria de Saúde. No sábado (10), as ações preventivas serão retomadas exclusivamente no Mangabeira Shopping.

De acordo com Fernando Virgolino, chefe da seção de Imunização em João Pessoa, a medida não prejudica a assistência preventiva, considerando que o município já aplicou mais de 2,3 milhões de doses, referente a primeira, segunda, terceira e quarta dose dos imunizantes na população pessoense e a assistência será retomada e garantida neste sábado, no ponto de apoio do Mangabeira Shopping.

De acordo com a portaria n° 735, da Secretaria de Administração (Sead), nos dias que os jogos da seleção forem realizados até o meio dia, o expediente será facultativo nas repartições públicas do município. Nesta sexta-feira, o Brasil enfrenta a seleção da Croácia ao meio dia, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Para as crianças de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias), a vacinação é exclusivamente domiciliar, com a primeira dose da Pfizer e os agendamentos poderão ser realizados por meio dos números (83) 98600-4815 e 3212-3371, a partir da próxima segunda-feira (12), no período das 8h às 15h.

Centro de Imunização – O CMI, localizado no bairro da Torre funciona todos dos dias, sobretudo, nos feriado e finais de semana, no período das 8h às 12h, é destinado exclusivamente para vacinação de profilaxia da raiva humana e a vacina dT de urgência (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por mamíferos (cães, gatos, morcegos, entre outros animais agressivos). Nesta sexta-feira, no dia do jogo do Brasil, o serviço funcionará no período das 8h às 11h.

Covid-19 – Atualmente a oferta de vacina está sendo direcionada para crianças a partir de seis meses de idade com a 1ª dose da Pfizer baby; além das primeiras e segundas doses da Coronavac (28 dias após a primeira), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen. A terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose), aos imunossuprimidos (28 dias) e aos trabalhadores de saúde (120 dias). Já a quarta dose é voltada ao público a partir de 30 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias.