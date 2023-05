Nesta segunda-feira

Defesa Civil intensifica monitoramento das áreas de risco após alerta do Inmet

29/05/2023 | 11:00 | 61

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) intensificou o monitoramento nas áreas de risco da Capital após alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (29). A previsão é de chuvas entre 30 mm (milímetros) a 60 mm/h (milímetros/hora) ou 50 mm a 100 mm/dia, risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios. O alerta é válido até as 10h da terça-feira (30).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, o período de chuvas já começou, mas a Compdec-JP, além de reforçar o monitoramento das áreas de risco, vem realizando, em parceria com outros órgãos e secretarias da gestão, um trabalho preventivo no sentido de evitar os transtornos para a população de João Pessoa.

“Nossa cidade vem se preparando e trabalhando diuturnamente para oferecer bem-estar às comunidades – especialmente aos residentes em áreas de risco –, de modo que os transtornos sejam os mínimos possíveis e a integridade das pessoas seja preservada. Todo o Sistema de Defesa Civil Municipal tem atuado nesse sentido e não vai parar, seguindo fielmente as recomendações do prefeito Cícero”, afirmou.

O coordenador da Defesa Civil reforçou que algumas medidas de segurança devem ser adotadas em caso de chuvas fortes, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer de sinal de anormalidade e informar a Defesa Civil pelo WhatsApp 9.8831-6885, que funciona 24 horas.

Operação Inverno – Desde de fevereiro a Prefeitura de João Pessoa vem realizando a ‘Operação Inverno’, que consiste em uma série de ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias pluviais, limpeza e desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1.000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).