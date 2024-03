Lindolfo Pires faz saída ‘relâmpago’ da Secretaria de Esporte para rodízio do PP na ALPB

O suplente de deputado Lindolfo Pires (PP) pediu exoneração do cargo de Secretário de Juventude, Esporte e Lazer. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (5). Em entrevista à CBN Paraíba, ele disse que o pedido foi para assumir vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba.

A cadeira foi aberta com o pedido de licença por 124 dias, sendo cinco para tratamento de saúde e 119 para interesses particulares, solicitado pelo deputado João Paulo Segundo desde ontem (4).

Na prática, o retorno de Lindolfo Pires ao legislativo faz parte de uma articulação do presidente estadual do Progressistas, o deputado Aguinaldo Ribeiro, de levar o segundo suplente Tarcísio Jardim para a ALPB.

Saída relâmpago

Após assumir na ALPB, Lindolfo deve ser novamente convocado pelo governador João Azevêdo (PSB) para reassumir a secretaria de Esportes. Ao solicitar a licença do legislativo, abre-se, por tabela, espaço para Jardim.

“Isso depende da convocação, caso o governador assim decida, assim deseje. Quem foi eleito governador é ele. Só quem pode nomear ou exonerar é ele. Estou pronto, com a missão que ele desempenhar estamos prontos para atender”, afirmou Lindolfo, antes de tomar conhecimento de que iria retornar à Secretaria de Esportes. O ato deve sair no DOE de amanhã.

A posse de Lindolfo na Assembleia está prevista para a tarde desta terça-feira e a de Tarcísio Jardim para esta quarta-feira. A vaga de Jardim na Câmara de João Pessoa será assumida pelo Coronel Kelson (Patriota), suplente do parlamentar.