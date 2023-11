Profissionais da Educação participam de seminário para discutir o antirracismo

Durante este mês de novembro, onde é comemorado o Dia da Consciência Negra, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), vem realizando uma série de ações. Na segunda (13) e terça-feira (14) profissionais da Educação participaram do ‘II Seminário Municipal sobre a Lei 10.639/2003’, no auditório da Faculdade Uninassau. O encerramento será à tarde.

O objetivo é fomentar o debate de Educação para as relações antirraciais entre os profissionais da Rede Municipal. O seminário contou com a participação da secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro. “São justamente nesses momentos que vamos trazer para a Rede de João Pessoa uma escola antirracista, porque um gestor é que pode direcionar isso dentro da unidade, os nossos especialistas são quem também contribuem juntamente com nossos professores. É importante que a gente faça Educação para todos’, disse a secretária.

Na segunda-feira os especialistas participaram da mesa redonda ‘As potencialidades da Lei 10.639/03 na Rede Municipal de Ensino: o lugar das (os) especialistas’. A mediação foi da Profa. Dra. Maria Socorro Pimentel (psicóloga da Rede Municipal). Profa. Ma. Cristina Chaves de Oliveira (assistente social da Rede Municipal) e Profa. Ma. Luciene Tavares da Silva Lima (supervisora da Rede Municipal). A mediadora foi a diretora do Departamento de Programa Especiais (PDE) da Sedec, Alcilene Andrade.

Nesta terça-feira foi a vez dos gestores e professores. Durante o turno da manhã eles participaram da mesa redonda ‘As potencialidades da ação pedagógica na implementação da Lei 10.639/03’. As convidadas foram a Profa. Dra. Surya Aaronovich Pombo de Barros, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas da Universidade Federal da Paraíba (Neabi-UFPB), e a Profa Dra. em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ana Maria Veiga. O mediador foi o chefe de seção de Direitos Humanos da Sedec, Lucian Souza da Silva.

Profa. Dra. Surya Aaronovich falou da importância desse evento durante o mês Novembro Negro. “Eu quero parabenizar a Secretaria de Educação pela ação, que é importante o ano todo, apesar de que novembro é mês da Consciência Negra. Ter um evento onde professores, gestores e técnicos param para virem aqui trocar experiências, ouvir nós convidadas, é muito importante e fundamental para mudar a realidade da Educação Básica”, falou.

“Esse é um momento muito importante. Primeiro, em razão dos 20 anos da Lei, e segundo porque ele vem coroar uma série de ações que a Secretaria de Educação, por meio da Degef, vem desenvolvendo em torno da implementação da Educação para as relações ético-raciais. Este seminário é uma das atividades, das muitas outras que a Secretaria tem desenvolvido em torno do Mês da Consciência Negra, onde teremos visitas a exposições de arte, cineafro, enfim”, explicou o chefe de seção de Direitos Humanos da Sedec, Lucian Souza da Silva.

No turno da tarde, a partir das 14h, a mediadora será a diretora da Degef, professora Dra. Clévia Carvalho. O tema da mesa redonda será ‘Há 20 anos: as potencialidades da Lei 10.639/03 na Rede Municipal de Ensino’ e terá como convida a Profa. Dra. Ivonildes da Silva Fonseca, da Universidade Estadual da Paraíba.

Os participantes são provocados ou levados a discutir, refletir sobre o antirracismo, sobre negritude, sobre o mês Novembro Negro, enfim, sobre a educação para as relações étnico-raciais. “É preciso que a gente aborde a cada oportunidade que houver que essa discussão venha à pauta. Durante o ano todo a gente vai buscando dar visibilidade a esse tema de uma forma que entre na rotina do aluno. Estou muito feliz de estar aqui participando e parabenizo a Secretaria da Educação por essa atitude”, relatou a professora de Artes da Escola Municipal Santa Ângela, Melânia Silveira.