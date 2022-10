CUIDANDO DE QUEM CUIDA: Prefeitura realiza 1ª edição do evento em alusão ao Dia do Educador, comemorado em setembro | Prefeitura de Campina Grande – PB

Acão reuniu vários profissionais da Semas, em uma das Casas de Acolhimento

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), através das Coordenações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Bodocongó e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), realizou na manhã desta sexta-feira, 21, a primeira edição da ação “Cuidando de quem Cuida”, com a participação de vários colaboradores de serviços da Semas, que ocorre em alusão ao Dia do Educador, comemorado no último dia 19 de setembro.

A ação, realizada na Casa da Esperança 3, teve como objetivo, ofertar momentos de convivência e fortalecimento de vínculos entre as equipes de trabalho, associando momentos de cuidados da saúde física e mental e da aparência física, como também serviços e atividades de lazer em geral.

A programação, que começou com um momento de reflexão e café da manhã coletivo, contou com aulas de zumba e ofertou, por meio do Instituto Embelleze, cortes de cabelo feminino, escovas e serviço de manicure e ainda sessões de ventosaterapia.

Em parceria com a Secretaria de Saúde (SecSaúde), também foi realizado cadastramento de funcionários que ainda não têm o cartão Saúde de Verdade, bem como, aferição de pressão, glicose, testes rápidos, vacinação e marcação de mamografias.

Segundo Jussara Melo, coordenadora do PETI em Campina Grande, o intuito foi estreitar ainda mais os laços entre os colaboradores, e ao invés de cuidar, também terem um momento para serem cuidados, melhorando a autoestima e sendo alcançados por alguns serviços, que não se tornam tão acessíveis, no dia a dia de trabalhos.

“Nosso objetivo é, a partir de ações como essa, proporcionar bem-estar das nossas equipes, envolvendo interações, escutas e dessa forma, trabalhando o emocional de cada um”, ressaltou a coordenadora.

Ao final, foi feita a entrega de lembrancinhas e servido um almoço para os funcionários.

