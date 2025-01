Laboratório do Hospital Municipal Santa Isabel realiza média de 10 mil exames por mês

Desempenhando papel fundamental no diagnóstico e prevenção de doenças, o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou, no ano de 2024, 120 mil exames laboratoriais, facilitando o tratamento adequado aos usuários da Rede Municipal de Saúde. O número corresponde a uma média de 10 mil exames realizados mensalmente.

A bioquímica Patrícia Urquiza Lundgren Bolognini, coordenadora do laboratório, destaca que a agilidade e precisão do serviço contribuíram para a continuidade do tratamento do paciente de forma mais rápida e segura. O setor atende os pacientes internos para cirurgias eletivas e do pós-operatório, bem como os pacientes internos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias. O laboratório ainda dá suporte ao ambulatório de pré-operatório, que atende os pacientes regulados pela rede de saúde para realizarem suas cirurgias no HMSI.

“O paciente que sai da consulta pré-cirúrgica com solicitação de exames laboratoriais pode dirigir-se de imediato ao laboratório para realizar seus exames sem necessidade de agendamento, salvo em casos em que haja preparo para o exame. Nesse caso, o paciente recebe todas as orientações e pode retornar em outro dia para realizar a coleta, sem necessidade de marcação. Isso é um ganho para o usuário do serviço, que se sente seguro e prestigiado com o atendimento recebido”, ressalta Patrícia Urquiza.

Entre os exames laboratoriais processados no laboratório estão os de rotina, como hemograma; coagulograma; dosagens bioquímicas (glicemia, perfil hepático, perfil renal e ionograma, entre outros parâmetros sanguíneos), além de sumários de urina e testes rápidos diversos, como o teste que detecta a Covid-19 e cultura bacteriológica em geral (hemocultura, urocultura e culturas de materiais diversos). Exames mais complexos, como dosagens hormonais, exames imunológicos, sorologias, biologia molecular, entre outros, são coletados no HMSI e encaminhados para os Laboratórios Centrais (Municipal e Estadual).

Funcionamento – O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Santa Isabel funciona 24 horas por dia. Cerca de 30 pessoas integram os seus quadros, entre bioquímicos, biomédicos, técnicos em laboratório e de enfermagem, além de pessoal de apoio e auxiliares administrativo e recepcionista.

Ainda estão sob a responsabilidade do laboratório as gasometrias, que são exames realizados dentro das unidades de terapia intensiva.

Cultura bacteriológica – Ainda sobre exames de qualidade, também funciona no Santa Isabel, o Laboratório de Microbiologia, que atende todos os hospitais da rede municipal, realizando exames de cultura bacteriológica, utilizando o que há de mais avançado na automação e com equipe especializada.