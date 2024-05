Cícero Lucena expõe resultados da Gestão Municipal ao apresentar o ciclo 2024 do programa ‘Você Prefeito’

A democracia participativa está presente na gestão municipal de João Pessoa, onde a população elege aquilo que é prioridade e que deve ser executado pela Prefeitura em termos de políticas públicas. Nesta quinta-feira (16), durante apresentação do calendário do programa ‘Você Prefeito’ em 2024, o prefeito Cícero Lucena fez um balanço das principais obras realizadas pela gestão municipal nos últimos três anos e quatro meses nas áreas de educação, saúde, habitação, meio ambiente, mobilidade urbana, geração de emprego, cultura, lazer e esporte e que tiveram o auxílio da população.

De acordo com o prefeito, em 2021, num cenário de enfrentamento da pandemia, a gestão municipal priorizou salvar vidas, gerar emprego, aquecer a economia, reestruturar serviços públicos e garantir a segurança alimentar. A partir de então, foram iniciadas as primeiras ações, como o maior programa de pavimentação da história da Capital, a reconstrução de escolas e equipamentos de saúde, a ampliação de programas sociais, ao mesmo tempo em que a cidade apresentou o maior crescimento entre as capitais do Nordeste, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A compreensão do quanto é importante ouvir a população que está vivendo o dia a dia da cidade e, principalmente, aquilo que ela considera como a melhor condição para melhorar a vida de todos. Então, ouvi-los, discutir, debater, só faz enriquecer o projeto de quem quer cuidar da cidade e cuidar daquilo que é mais importante que são os moradores”, destacou Cícero Lucena.

Novo canal de participação – Durante o evento, o prefeito Cícero Lucena liberou o acesso ao novo canal de participação popular criado pela Prefeitura de João Pessoa. A partir de agora, a população poderá acessar o site e votar para escolher as prioridades das demandas de seus bairros de forma democrática. Basta clicar no link https://intranet.joaopessoa.pb.gov.br/voceprefeito/#/inicio e adicionar a necessidade existente.

O secretário da Participação Popular, Thiago Diniz, ressaltou a importância da nova ferramenta. “A gente também está trazendo a tecnologia, aproximando e democratizando esse momento de plenárias através de um sistema de votação on-line que o prefeito liberou para que toda a cidade de João Pessoa possa votar de acordo com seu bairro, com sua comunidade e com sua região o que é que eles querem para cada região da nossa cidade enquanto políticas públicas aplicadas pela Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena, mais uma vez, demonstra a sua sensibilidade com a democracia participativa na nossa cidade”, completou.

O novo ciclo participativo do ‘Você Prefeito’ será iniciado na próxima terça-feira (21) e acontecerá todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h30.

Confira algumas das ações apresentadas pelo prefeito Cícero Lucena:

Mobilidade Urbana – Destaque para a conclusão da primeira etapa viária do Parque da Cidade, Terminal de Integração do Valentina, autorização de mais de 1.100 obras de pavimentação com drenagem, acessibilidade e padronização de calçadas; execução de 160 km de asfalto novo, priorizando transporte público; maior renovação da frota de ônibus da história de João Pessoa.

Educação – Autorizou a reconstrução de 87 escolas e já entregou 35, com infraestrutura igual ou melhor que as particulares; está construindo nove creches e mais quatro escolas; a entrega de mais de 40 mil tablets com internet para os alunos e Chromebooks para os professores; escolas com reconhecimento facial, além de programas como Code, Escola do Ballet Bolshoi e de robótica.

Saúde – Destaque para os programas Remédio em Casa; Opera Mais JP; implantação da cirurgia bariátrica e Spa Cirúrgico no Hospital Santa Isabel; Telemedicina já está em fase de estudos para implantação; Coração Pessoense garante a hemodinâmica e atendimento; Mutirão de cirurgias oncológicas, João Pessoa Pela Vida; dois Centros de Especialidades Odontológicas 24 horas; construção do Centro de Doenças Raras; reforma e modernização do Complexo Hospitalar de Mangabeira, entre outras.

Habitação – Através do programa Cuidar do Lar (premiado nacionalmente), já iniciou a reforma de 500 imóveis e vai reformar mil unidades habitacionais; vai construir os seguintes conjuntos habitacionais: Antiga Proserv, Nações Unidas, Três Lagoas, Comunidade do S e Alto do Mateus, beneficiando mais de 2 mil famílias pelo programa Minha Casa Minha Vida; está construindo 747 imóveis, em 3 conjuntos habitacionais, na Avenida Beira Rio pelo programa João Pessoa Sustentável. Tem ainda a Compra Assistida – mais de 400 imóveis para famílias que moram em áreas de risco; primeiro Residencial Quilombolas, em Paratibe, entre outras ações.

Causa animal e Meio Ambiente – Implantou o programa Papel Zero; entrega de 8 praças e o Parque das Águas em Mangabeira; está construindo o Parque das Três Ruas, o Parque Linear da Avenida Hilton Souto Maior, o Parque Linear do Valentina, o Parque da Cidade no Bessa e deu a ordem de serviço para o Parque Socioambiental do Roger. Fará, em parceria com o Governo do Estado, o Parque do Cuiá. Ainda implantou o programa de coleta seletiva em toda a cidade (condomínios); inaugurou a primeira Clínica do Pet 100% gratuita de João Pessoa; está construindo o Hospital Veterinário; reformando o Centro de Zoonoses e conta com dois Castramóveis.

O prefeito ainda apresentou medidas, projetos, programas e ações nas áreas de segurança, preservação do patrimônio histórico, desenvolvimento econômico, cultura, esporte e turismo.

Calendário de plenárias do Você Prefeito 2024:

21/05

4ª e 12ª regiões

Hora: 18h30

Local: Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato

Endereço: Rua Joaquim Monteiro da Franca – Colinas do Sul

23/05

5ª e 7ª regiões

Hora: 18h30

Local: Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca

Endereço: Rua da Paz, nº 72 – Grotão

28/05

6ª e 8ª regiões

Hora: 16h30

Local: Escola Municipal Professor Oscar de Castro

Endereço: Avenida Lima Filho, nº 147 – Cruz das Armas

04/06

9ª e 10ª regiões

Hora: 18h30

Local: Escola Municipal Frei Afonso

Endereço: Rua Cordeiro Sênior, 250, Roger

06/06

13ª e 14ª regiões

Hora: 18h30

Local: Escola Municipal Leonel Brizola

Endereço: Rua Maria Caetano Fernandes de Lima, nº 488 – Tambauzinho

11/06

1ª e 2ª regiões

Hora: 18h30

Local: Escola Estadual Alice Carneiro

Endereço: Avenida Sapé – Manaíra

13/06

11ª e 3ª regiões

Hora: 18h30

Local: Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena

Endereço: Avenida Josefa Taveira – Mangabeira