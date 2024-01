Forró Verão foi um ‘golaço’ da prefeitrura de João Pessoa

O projeto Forró Verão foi um ‘golaço’ da prefeitura de João Pessoa para a época mais cheia da capital da Paraíba. Uma ideia importante para valorização da nossa cultura e fortalecimento das nossas raízes. Chega ao seu último fim de semana com resultados positivos e elogios do público.

O projeto ofereceu shows gratuitos na capital paraibana, nos sábados de janeiro de 2024, com artistas nordestinos admirados, cantores e bandas de forró, que têm agenda lotada no meio do ano, mas dias livres na chamada alta estação.

Há muito tempo, o ritmo e suas variações (tradicional, eletrônico, de plástico) já não é mais só de junho. Nas rádios, principalmente as populares, as músicas são pedidas e têm espaço garantido no coração dos paraibanos. Nas casas de shows particulares, estão na agenda de todos meses do ano.

Com praias lotadas, vimos turistas do interior da Paraíba e de outros estados adorando a experiência; moradores da capital indo para um evento gratuito, em um ambiente agradável, aberto, e, até o último fim de semana, bem seguro.

No palco, atrações de peso como Santanna, Dorgival Dantas, Flávio José, Amazan e Waldonys, que canta neste sábado (27). Para o ano que vem, a sugestão é que se abra espaço para os trios de forró da cidade, as bandas e ainda mais artistas do estado.

Com o sucesso provado deste ano, a iniciativa privada, sem dúvida, pode ser atraída para bancar as apresentações e, em contra partida, terão a mídia espotânea em um evento popular e de sucesso. Economia para os cofre públicos, com o mesmo efeito para os forrozeiros de verão.

Foi uma vitrine da nossa beleza cultural, na maior cidade da Paraíba, lotada de turistas, que, com certeza, vão levar o som e o clima de praia e forró no coração.

Um exemplo de que, muitas vezes, o olhar sensível para as próprias riquezas, dando o devido valor e atenção, pode surpreender.

Que venha mais forró, xote, xaxado e baião no nosso verão.