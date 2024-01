Matrículas para alunos novatos da Rede Municipal de Ensino da Capital encerram neste sábado

As matrículas para alunos novatos que queiram estudar em uma das unidades de ensino da Rede Municipal de João Pessoa se encerram neste sábado (27), as 23h59. As matrículas acontecem de forma online pelo site https://matriculasim.pontoid.com.br/. As aulas do ano letivo 2024.1 terão início no dia 15 de fevereiro.

Pai, mãe ou responsável que não tem acesso a internet poderá se dirigir a uma unidade de ensino onde lá irá contar com todo apoio da secretaria da escola. A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) também montou um posto de atendimento no hall do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria. O atendimento tanto na escola como no CAM funcionará até as 17h desta sexta-feira (26).

Educa Sim – No site constam três categorias para cadastro de solicitação de matrículas: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), considerando a proximidade das unidades educacionais.

Ao escolher a opção, pais, mães ou responsáveis deverão preencher o quadro com os dados do candidato como nome, telefone, CPF, endereço, se possuiu algum tipo de deficiência, se já possui irmão matriculado na Rede Municipal de Ensino. Também será necessário preencher o campo com informações do responsável pelo aluno. Ao final do cadastro o candidato receberá a mensagem informando: “Cadastro realizado”, além do número de protocolo.

Em caso de ‘Contemplação direta’, constará, no protocolo de cadastro, a unidade em que a vaga foi assegurada, juntamente com orientações sobre a consolidação da matrícula. Mas, em caso da ‘Não contemplação imediata’ constará no protocolo a seguinte mensagem: “Aguardando vaga”. Nessa situação, a família deverá acompanhar o status do protocolo para a indicação de vaga.

As famílias devem obedecer a data de matrículas. Não haverá período de rematrícula para os retardatários.

Documentação – Será necessário no ato da confirmação da matrícula, na escola, a certidão de nascimento ou RG e CPF do estudante ou dos pais; comprovante de residência; cartão do SUS; cartão de vacinação; declaração de escolaridade ou histórico escolar.