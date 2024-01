Luis Henrique ganha minutos no Olympique de Marseille, enquanto negocia com o Atlético-MG

Luis Henrique segue em contatos com o Atlético-MG, que está conversando com o Olympique de Marseille para comprar o atacante paraibano. O Galo de Belo Horizonte fez uma oferta de € 6 milhões para adquirir os direitos econômicos do jogador, que é natural de Solânea, e aguarda um desfecho nos próximos dias. Em meio a isso, o jogador segue ganhando minutos no time Francês.

Luis Henrique ganha espaço no Olympique

No último dia 21, na partida diante do Rennes, pela Copa da França, o atacante paraibano atuou por 28 minutos. Anteriormente, o ex-Botafogo foi relacionado para outros dois jogos e atuou em um deles. Na partida deste sábado (27), Luis Henrique deverá ser relacionado.

De acordo com o ge, os clubes têm se aproximado nos valores para fechar a negociação pelo atacante. O Atlético-MG, por sinal, tem trabalhado para comprar definitivamente o jogador paraibano.