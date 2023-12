Concurso da prefeitura de Alagoa Nova: provas, edital e vagas

As provas objetivas do concurso da prefeitura de Alagoa Nova, com 120 vagas para preencher o quadro de servidores, acontecem neste domingo (3). O concurso da prefeitura de Alagoa Nova é para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo magistério. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 4.252,01.

Para os cargos de fundamental completo, superior e superior – magistério, as provas ocorrerão pela manhã. Durante o período da manhã, os portões serão abertos às 7h e fechados às 7h45min, as provas começam às 8h e serão concluídas às 12h. O candidato pode deixar o local de provas a partir das 10h.

Já para os cargos de nível médio/técnico serão realizadas no período da tarde. Os portões serão abertos às 13h30min e fechados às 14h15min, as provas terão início às 14h30min e serão concluídas às 18h30min. Os candidatos podem sair do local de provas a partir das 16h30min.

Edital do concurso da prefeitura de Alagoa Nova

O edital do concurso da prefeitura de Alagoa Nova foi divulgado no dia 21 de setembro. A banca organizadora do certame é a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon/UEPB).

Vagas disponíveis

Nível fundamental

Auxiliar de serviços gerais – 15 vagas

Operador de máquina pesada – 1 vaga

Operador de máquinas agrícolas: tratorista – 1 vaga

Vigilante – 5 vagas

Nível médio e técnico

Agente administrativo – 10 vagas

Agente comunitário de saúde – 6 vagas

Agente de combate às endemias – 3 vagas

Motorista D – 5 vagas

Técnico em enfermagem – 10 vagas

Técnico em radiologia – 1 vaga

Técnico em saúde bucal – 2 vagas

Nível superior

Cirurgião dentista – 3 vagas

Educador físico – 1 vaga

Enfermeiro – 5 vagas

Farmacêutico – 2 vagas

Fisioterapeuta – 1 vaga

Fonoaudiólogo – 1 vaga

Médico PSF – 5 vagas

Nutricionista – 2 vagas

Psicólogo – 2 vagas

Nível superior (magistério)

Professor A – 25 vagas

Professor B – Ciências – 2 vagas

Professor B – Educação Física – 1 vaga

Professor B – Língua Espanhola – 1 vaga

Professor B – Língua Inglesa – 1 vaga

Professor B – Língua Portuguesa – 1 vaga

Professor B – Matemática – 2 vagas

Professor B – História – 1 vaga

Psicólogo Educacional – 1 vaga

Pedagogo C – 4 vagas

Inscrição no concurso da prefeitura de Alagoa Nova

As inscrições devem ser feitas a partir das 10h do dia 22 de setembro e até o dia 22 de outubro, no site da organizadora.

O valor da taxa de inscrição corresponde à opção do cargo:

Cargos de nível fundamental completo: R$ 75;

Cargos de nível médio/técnico: R$ 95;

Cargos de nível superior e nível superior – Magistério: R$ 115

Provas

As provas objetivas estão marcadas para acontecer no dia 3 de dezembro. O gabarito provisório está previsto para sair no dia seguinte, 4 de dezembro. O resultado final deve ser divulgado no dia 16 de fevereiro.

Concurso da prefeitura de Alagoa Nova