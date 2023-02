Veja 7 animes que ganharam adaptações em live-action

Compartilhe















Cada vez mais os estúdios de cinema e plataformas de streaming têm investido em adaptações de animes em live-action. A próxima produção a entrar nessa lista é ‘One Piece’, que teve estreia confirmada para 2023 pela Netflix, nesta segunda-feira (30). Os anúncios de adaptações são sempre vistas com um misto de animação e desconfiança pelos otakus. O JORNAL DA PARAÍBA preparou uma lista de versões live-action de animes, alguns obtiveram êxito e outros são absolutamente esquecíveis (justificando a preocupação dos fãs mais fiéis).

Dragon Ball

Começamos a lista com a adaptação de um dos animes mais famosos.’Dragon Ball: Evolution” é uma produção de Hollywood, que chegou aos cinemas em 2009, gerando bastante expectativa entre os admiradores da obra de Akira Toriyama, no entanto ficou muito longe do que se esperava. Ccm um roteiro fraco e atuações duvidosas, o filme se distancia e distorce (para dizer o mínimo) a ideia original. Se filme ruim fosse crime, ‘Dragon Ball: Evolution’ seria hediondo.

Ghost In The Shell

Ghost In The Shell é um clássico da cultura pop (Foto: Reprodução)

‘Ghost In The Shell’ é um clássico ciberpunk. Lançado em 1995, o anime é uma das inspirações para Matrix. Em 2017, o longa ganhou sua versão live-action, americana, que no Brasil foi batizada de ‘A Vigilante do Amanhã’. O filme acerta no roteiro e no visual, mas erra, e de forma grave, na escolha da protagonista. Ao escalar Scarlet Johansson como estrela do longa, a produção praticou whitewashing, que é a escalação de brancos em papéis que são de outra etnia.

Samurai X

Anime da segunda metade dos anos 1990, ‘Samurai X’ não tem apenas um filme com atores, tem uma franquia de cinco produções. E a história de Kenshin Himura funcionou muito bem em live-action, os longas são sem dúvida as melhores adaptações.feitas até agora. O que difere os filmes de Kenshin? São produções japonesas, assim como os animes.

Death Note

‘Death Note’ é mais um exemplo de que quando as adaptações são japonesas a tendência de acerto é maior. O anime tem filmes live-action feitos no Japão que se aproximam muito da proposta original. Por outro lado, em 2017 a Netflix lançou uma versão americana, que, apesar de um alto investimento, fez muitas mudanças na história e não agradou o público.

Cowboy Bebop

Em 2021, a Netflix fez mais uma tentativa de adaptação de anime, e o escolhido da vez foi ‘Cowboy Bebop’. O live-action veio no formato de série. O material de divulgação veio com uma fidelidade ao original. A série, no entanto, foi uma mescla de erros e acertos, com público e crítica divididos. O resultado foi o cancelamento ainda na primeira temporada.

Os Cavaleiros do Zodíaco

Febre no Brasil na metade dos anos 1990, ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’ é mais um clássico que caiu nas mãos de Hollywood. A adaptação chega aos cinemas em 2023 , ainda sem data confirmada, e já teve um teaser divulgado. O pouco que foi divulgado foi o suficiente para deixar os fãs com um pé atrás. A tendência é de que a trama não siga a história original de Masami Kurumada, e, muito pior, se aproxima da versão da série em computação gráfica, que saiu inicialmente pelas mãos da Netflix. O visual das armadiuras também não agradou. O negócio é esperar.

Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho tem uma legião de fãs no Brasil.

Além de One Piece, a Netflix traz a adaptação de ‘Yu Yu Hakusho’ em 2023. A história do garoto problema Yusuke Hurameshi, que morre após salvar uma criança de um atropelamento e vira um detetive do mundo espiritual, chega no final do ano. Assim como CDZ, Yu Yu Hakusho tem uma legião de fãs no Brasil. E o anime é o dono de um dos melhores trabalhos de dublagem no gênero no país.

adaptações

animes

destaques

lista

live action

Jhonathan Oliveira

Jornalista formado na UEPB. Editor web na Rede Paraíba de Comunicação e colunista da CBN-PB.

