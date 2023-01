Em supermercados

Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de R$ 22,50 no preço de produtos de limpeza e de higiene pessoal

20/01/2023 | 12:00 | 28

A diferença no preço do sabão líquido chega R$ 22,50 nos supermercados da Capital, registra pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para preços de produtos de higiene pessoal e de limpeza, a exemplo da marca Tixan Ipê 3 litros, que oscila entre R$ 30,99 (Super Bom Preço – Praça Castro Pinto, Jaguaribe) e R$ 53,49 (Carrefour – Aeroclube), variação de 72,60%. Confira a pesquisa completa clicando aqui.

A maior variação de todo levantamento, 110,27%, porém, foi encontrada no creme dental Even 70g, com preços entre R$ 1,85 (Assaí – Epitácio Pessoa) e R$ 3,89 (Varejão – Rangel), diferença de R$ 2,04.

A pesquisa do Procon-JP, que foi realizada em 12 estabelecimentos e coletou preços de 91 itens no dia 19 de janeiro, traz preços de produtos como creme dental, sabonete, papel higiênico, amaciante, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra e sabão líquido, detergente, desinfetante, álcool 70% entre outros.

Outras diferenças – Outras diferenças nos preços que chamam a atenção são a do sabão líquido Ariel 3 litros, R$ 16,09, oscilando entre R$ 39,90 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 55,99 (O Cestão – Geisel), variação de 40,33%; e no quilo do sabão em pó Tixan, R$ 10,15, com preços entre R$ 12,50 (Super Bom Preço – Praça Castro Pinto, Jaguaribe) e R$ 22,65 (Super Box Brasil – Geisel), variação de 81,20%.

Mais variações – Outras grandes variações foram encontradas no desinfetante Ajax 500 ml, 108,56%, com preços entre R$ 4,79 (Assaí – Epitácio Pessoa) e R$ 9,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 5,20; e no papel higiênico Personal pacote com 04 rolos, 89,16%, com preços entre R$ 4,89 (Super Bom Preço – Praça Castro Pinto, Jaguaribe) e R$ 9,25 (Super Box Brasil – Geisel), diferença de R$ 4,36.

Os supermercados – A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Latorre (Torre) Cestão e Super Box Brasil (Geisel); Varejão Supermercado (Rangel); Assis (Mangabeira); Assaí (Epitácio Pessoa); Manaíra e DoDia (Manaíra); Bemais (Bancários); Bompreço (Praça Castro Pinto, Jaguaribe); Carrefour (Aeroclube); e Menor Preço (Bairro dos Estados).

Para conferir a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br