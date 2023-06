Na Cecaf

Prefeito abre Festival do Milho e consumidor pode encontrar mão por menos de R$ 35

20/06/2023 | 09:00 | 26

Quem gosta das iguarias típicas do período junino já pode encontrar os melhores preços do mercado no Festival do Milho promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Realizado na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, o evento traz a mão de milho por menos de R$ 35. A abertura foi feita pelo prefeito Cícero Lucena, na manhã desta terça-feira (20).

O prefeito destacou que o evento conecta as famílias produtoras e o consumidor. “É o milho de melhor qualidade a um preço justo e mais acessível. Essa ação ajuda a estes produtores, divulga sua oferta e com isso todos saem ganhando, tanto quem produz quanto quem comercializa”, afirmou Cícero Lucena.

O Festival acontece até o próximo sábado (24) e será marcado pela venda de milho a preços acessíveis, comidas típicas, gastronomia regional, além de artesanato e os demais produtos da agricultura familiar, já conhecidos por quem frequenta o espaço. A mão de milho, com 52 espigas, sai por R$ 35, mas muitos produtores negociam um preço menor e os valores podem ser ainda mais em conta para a espiga ainda na palha.

O secretário executivo do Desenvolvimento Urbano, Ubaldo Pequeno, afirmou que a expectativa é superar as vendas obtidas nas duas últimas edições do evento. “É uma feira bacana, moderna, onde você acha o milho, a comida de milho, o artesanato e com tudo isso queremos movimentar a economia local e a agricultura familiar”, afirmou.

O diretor da Cecaf, Jerônimo Júnior, informou que ao todo 180 famílias agricultoras fazem parte da operação. “São 120 famílias cadastradas na Cecaf e além delas outras 60 que não comercializam seus produtos aqui o ano inteiro, mas que vêm para o Festival vender seu milho e os subprodutos”, explicou.

Atrações e saúde – Durante os dias de Festival, haverá apresentações de quadrilhas juninas e grupos de forró e xaxado, em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Quem for conferir o Festival também terá acesso à serviços de saúde como atualização do cartão de vacinação. É um serviço realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).