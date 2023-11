Cartaxo rebate declaração de Jackson Macedo à CBN sobre preferência do PT por Cida Ramos

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), pré-candidato à prefeitura de João Pessoa em 2024, rebateu as declarações do presidente estadual do PT, Jackson Macedo, à CBN nesta segunda-feira (27), sobre a preferência interna dos integrantes do partido pelo nome da deputada Cida Ramos (PT) para a disputa.

Jackson Macedo deveria trabalhar para fortalecer o Diretório Estadual ao invés de oferecer opinião sobre os rumos da candidatura municipal em João Pessoa, onde temos verdadeiramente chances reais de vencer as eleições”, diz a nota.

Em nota, Cartaxo foi ácido ao lembrar da relação estreita de Jackson com a gestão do atual prefeito Cícero Lucena (PP), acusando de fazer isso em troca de troca de garantir a reeleição de seu irmão a vereador Junio Leandro, que inclusive é de outro partido, o PDT.

O pré-candidato criticou a condução de Jackson nas articulações políticas para 2024 em toda a Paraíba. “O Diretório Estadual do PT teve uma única reunião com quórum no último ano. O partido só tem um prefeito em toda a Paraíba e, a depender de seu presidente, não terá mais nenhum após a próxima eleição”, comentou, na nota.

Entenda

Em entrevista à CBN Paraíba, Jackson Macedo disse que, em conversas com as bases do partido, tem percebido uma vontade da militância em apoiar a parlamentar, pela ligação que ela tem com as raízes da agremiação. Ele afirmou que não ‘está cravando’ que esse cenário será concretizado, mas que essa é uma percepção dele.

Na avaliação de Macêdo, o nome do partido em João Pessoa deve representar a militância do partido, as minorias e o legado petista, o que na visão dele se encaixa mais no perfil de Cida Ramos. “Com todo valor que Luciano Cartaxo tem, mas ela tem mais identidade com esse campo”, disse.

O partido tem quatro opções no debate pré-eleitoral em João Pessoa, sendo os deputados estaduais Luciano Cartaxo e Cida Ramos os mais imbuídos na discussão. Também do partido, Estela Bezerra e Márcia Lucena são nomes considerados internamente, mas as duas têm adotado um comportamento mais tímido em relação às ações de pré-campanha nas redes sociais.

Recentemente, a legenda elegeu o novo presidente municipal do PT, o advogado Marcus Túlio, que se comprometeu em apoiar a candidatura própria da legenda no pleito do ano que vem. Ele disse que a definição de quem será o futuro candidato deverá sair em janeiro.

LUCIANO CARTAXO

Deputado Estadual pelo PT, ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de João Pessoa