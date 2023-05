Diálogo

Cícero Lucena participa de debate sobre o Centro Histórico na Associação Comercial da Paraíba

08/05/2023 | 10:41 | 27

O prefeito Cícero Lucena participou, na manhã desta segunda-feira (8), de um debate sobre o Centro Histórico da Capital. A conversa foi promovida pela Associação Comercial da Paraíba (ACPB) e reuniu diversos setores interessados na revitalização da região, além de diversos secretários da gestão municipal.

“Este é um projeto que não é de responsabilidade única em qualquer ordem. Vemos a degradação do espaço e entendemos que é preciso um tratamento de choque. Temos que encontrar as soluções de forma organizada e estruturada. A Prefeitura e o Governo do Estado têm ações em andamento, mas elas não serão suficiente sem a participação dos comerciantes e empresários”, destacou.

A presidente da ACPB, Melca Farias Vieira, agradeceu ao prefeito pela presença e abertura ao diálogo. “É muito importante conversar sobre o Centro Histórico e agradecemos ao prefeito por essa abertura e pela presença de seus secretários. Essa é a construção da história da cidade para os próximos anos”, declarou. A presidente entregou ao prefeito um documento com demandas do grupo sobre a área.

Estiveram presentes os secretários municipais da Gestão Governamental, Diego Tavares, da Infraestrutura, Rubens Falcão; da Habitação, Socorro Gadelha; do Desenvolvimento Econômico, Vaulene Rodrigues; da Segurança Urbana, João Almeida; do Planejamento, José William Montenegro; da Comunicação, Marcos Vinicius; e do Meio Ambiente, Welison Silveira.

Também compareceram da parte da Prefeitura o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves; o superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite; a coordenadora do Patrimônio Cultural de João Pessoa, Daniella Bandeira; e o coordenador da Unidade Gestora do Programa João Pessoa Sustentável, Antônio Eliseu.