Nesta terça-feira

Celeiro Espaço Criativo abre a exposição ‘Armas Brancas do Medo: desnaturalizar é preciso’

14/03/2023 | 10:00 | 39

No mês dedicado as mulheres o Celeiro Espaço Criativo aborda a temática da violência doméstica contra a mulher na exposição ‘Armas Brancas do Medo: desnaturalizar é preciso’. A curadora Thayse Vilar aprofunda a discussão em uma palestra, nesta terça-feira (14), às 19h30, voltada para os estudantes da Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no auditório do espaço. A palestra é aberta, também, para o público em geral.

A exposição Armas Brancas do Medo, criada em 2019 pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ/PB), reúne objetos usados em atos de violência doméstica contra a mulher. São utensílios presentes na maior parte das residências que vêm sendo utilizados para ameaçar, ferir ou matar mulheres em todo o Estado.

São facas, facões, garfos, enxadas, tesouras, espetos, paus, pedras, machado, marreta, picareta, foice, corrente, algema, canivete, corrente da rede, mangueira do botijão de gás com o registro, palmatória, cassetete, entre outros.

“Nós trouxemos essa temática no mês dedicado a mulher como forma de contribuir com a arte e a educação, pois a exposição nos instiga a refletir sobre o assunto”, ressalta Ilson Moraes, curador do Celeiro.

Thayse Vilar é graduada em Direito, especialista em Meios Adequados para Solução de Conflitos, servidora efetiva do TJ/PB e ativista no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ideia da exposição surgiu inspirada numa pesquisa que avaliou mortes violentas de mulheres no mundo, em que se concluiu que o local mais perigoso para elas era a própria casa.

O local – O Celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel Diniz, que é vinculado a Secretaria de Educação e Cultura do Município (Sedec), reúne trabalhos de artistas da Capital e de diversas cidades da Paraíba, fortalecendo a divulgação e comercialização da produção artesanal de artistas de todo o Estado.

Qualquer escola pode agendar uma visita para conhecer o espaço e as peças de arte ou participar de palestras, oficinas, instalações ou exposições promovidas no local.

O Celeiro é localizado na Avenida João Cirilo da Silva, 850, no bairro Altiplano. O local funciona de segunda à sexta-feira, a partir das 9h até as 19h, e aos finais de semana, das 10h às 19h.