CBJR, CPM 22 e Detonautas confirmam shows em João Pessoa

As bandas CBJR, CPM 22 e Detonautas confirmaram shows no festival Rock’n’Hall, que será realizado na Domus Hall, em João Pessoa. O evento está marcado para acontecer no dia 10 de maio.

A banda CBRJ se apresenta com a presença de Marcão Britto e Thiago Castanho, os guitarristas que participaram da formação original do Charlie Brown Jr.

A banda paraibana Black Machine também deve participar do festival.

A pré-venda dos ingressos para o evento começou na segunda-feira (18) pela internet e na bilheteria da casa de shows.

Os valores variam entre R$ 80 a R$ 240, a depender do setor escolhido.