Hospital Municipal Santa Isabel realiza treinamento de brigada de incêndio com servidores

30/01/2024 |

19:00 |

103

Com foco cada vez maior na segurança de pacientes e servidores, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta terça-feira (30), um treinamento de brigada de incêndio que teve como público-alvo enfermeiros, técnicos e maqueiros.

O treinamento, com conteúdo teórico e prático, durou todo o dia e teve como objetivo capacitar os servidores da unidade para atuarem em casos de princípio de incêndio. A capacitação foi ministrada pelo enfermeiro e bombeiro militar, Fernando Carvalho, especialista no assunto e que integra o quadro de funcionários do HMSI, onde atua na UTI Móvel (Ambulância do Coração).

“É importante saber o que fazer diante de um princípio de incêndio, atuando no combate ao fogo, evitando sua propagação e evitando dando maiores a vida de todos, pacientes e servidores”, explicou Fernando Carvalho.

No conteúdo abordado estavam as formas de combates em princípios de incêndio com uso de extintores; classificação de incêndios; métodos de extinção do fogo e práticas com uso dos extintores. No curso, os participantes foram orientados a como retirar corretamente as pessoas do local, quais atitudes podem ou não ser tomadas para manter o bem-estar de todos, além de ações de combate ou prevenção do alastramento do incêndio.

O treinamento foi promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HMSI, coordenado pela enfermeira Margônia Batista Palitot; e a Gerência de Enfermagem, coordenada pela enfermeira Leide Carvalho.