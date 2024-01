Em novo vídeo, Valdemar explica escolha do PL por Queiroga em João Pessoa

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, explicou em um novo vídeo, os motivos pelos quais o partido escolheu o nome do ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. O material deve ser publicado nas redes sociais da legenda.

O dirigente se encontrou com Queiroga, em Brasília, nesta terça-feira (30), para discutir a conjuntura eleitoral na Capital do Estado no momento em que alguns integrantes do partido persistem na divergência para o pleito eleitoral desse ano. Nele, elencou razões pela definição de Queiroga.

De acordo com Valdemar, o PL definiu Queiroga como pré-candidato porque seria “difícil encontrar um cidadão em melhores condições” para representar a legenda. “Por isso nós queremos que ele seja candidato a prefeito lá. Ele ainda é pré-candidato e estamos lutando para dar a estrutura necessária”, afirmou.

No vídeo, Valdemar elogia o desempenho do ex-ministro na condução do combate à pandemia da Covid-19 e afirma que a atuação dele na pasta foi “uma surpresa”. “Ele fez uma grande contribuição no Governo Bolsonaro e está preparado para fazer uma grande contribuição em João Pessoa e na região metropolitana”, justificou.

O ex-ministro Marcelo Queiroga coleciona uma série de declarações de Valdemar e do ex-presidente Jair Bolsonaro em torno de sua postulação, mas pelo menos três integrantes do partido relutam em apoiá-lo. Há divergências internas.

Divergências

Mesmo sendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os deputados federal Cabo Gilberto, o estadual Wallber Virgolino, e o comunicador Nilvan Ferreira relutam em apoiar Queiroga. Nilvan se colocou como opção à Prefeitura e busca um novo partido para se filiar e disputar o pleito.

O trio alega ter divergências irremediáveis com a direção estadual do partido, na pessoa do deputado federal Wellington Roberto, apesar do bom trânsito que mantém com o ex-ministro da saúde ao ponto de dialogarem com ele nos bastidores.

Com a viagem a Brasília, porém, Queiroga vez busca reforçar que tem o apoio e o aval da Executiva Nacional do partido. Dentro dessa estratégia, ele espera trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro para uma agenda pré-eleitoral na Paraíba no próximo mês de fevereiro, depois do Carnaval.