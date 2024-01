chega o dia do casamento de Santinha com José Inocêncio

Por MRNews



O que aconteceu com Marianinha em Renascer? Irmã de Maria Santa teve um destino trágico

Os caminhos entrelaçados de Maria Santa e Marianinha tomam uma reviravolta dramática em Renascer, colocando Maria Santa à beira de repetir o trágico destino de sua irmã. Este desdobramento promete intensificar as emoções dos espectadores.

A jovem, erroneamente acreditando estar grávida, enfrentará a ira e o abandono de Venâncio, que já havia condenado sua outra filha, Marianinha, ao mesmo cruel destino. A diferença dilacerante entre as duas situações é aterradora: enquanto Marianinha foi vítima de um abuso pelo próprio pai, Maria Santa carrega o peso de um mal-entendido devastador.

Maria Santa será jogada no bordel, assim como foi Marianinha

Venâncio, o capataz de Belarmino, já demonstrou sinais preocupantes de um ciúme doentio por suas filhas, especialmente por Maria Santa, cuja beleza ele lamenta como uma tentação proibida. A relação perturbadora entre pai e filha é evidenciada em momentos de desconforto visual e verbal, que desencadeiam alarmes não apenas entre os personagens da trama, mas também entre o público, que assiste angustiado às implicações desses comportamentos.

A preocupação de Quitéria, a matriarca da família, é palpável quando ela é instruída por Nena a proteger Maria Santa do próprio pai, destacando a importância do consentimento e da integridade física. O medo de Quitéria é justificado pela trágica história de Marianinha, e sua determinação em proteger Maria Santa revela as camadas de amor, medo e desespero que permeiam a família.

Débora Lima, colunista do Notícias da TV, destaca a crescente tensão na trama de Renascer. A narrativa atinge um ponto crítico quando Maria Santa revela ao pai uma falsa gravidez, desencadeando uma reação violenta de Venâncio, levando-o a abandoná-la, ecoando o destino de Marianinha. Esse momento de crise expõe as profundezas da disfunção familiar e os segredos obscuros que Quitéria teme enfrentar. A trama culmina em uma acusação explosiva contra Venâncio, que nega veementemente qualquer malfeito, enquanto a verdade sobre o passado com Marianinha começa a emergir.

O que aconteceu com Marianinha?

A narrativa de Marianinha, que não foi completamente explorada na versão original de 1993, encontra nova vida neste remake, trazendo à tona as consequências duradouras de atos inescrupulosos. A personagem não deu o ar da graça na primeira versão da trama, mas seu destino foi contado por um velho conhecido de José Inocêncio.

O retorno de Rachid, após décadas, para entregar uma carta reveladora a Santinha, desvendou o que aconteceu com Marianinha. O libanês, após costurar as costas de José Inocêncio, viu a gestante abandonada na mata. Ele levou a moça com ele, criou o bebê dela e teve com Marianinha outros cinco filhos. A irmã de Maria Santa, no entanto, faleceu, mas deixou uma carta revelando que foi abusada por Venâncio.

As Reviravoltas de Maria Santa em “Renascer”

Em meio a tramas intensas e negociações obscuras, a personagem Maria Santa, outrora inocente, encontra-se no epicentro de uma reviravolta surpreendente em *Renascer*. O contraste entre a pureza de sua alcunha e a realidade sombria do bordel de Jacutinga coloca-a em um turbilhão de emoções e decisões críticas.

Os coronéis, fascinados pela beleza de Maria Santa, não hesitam em oferecer não apenas dinheiro, mas também promessas de uma vida luxuosa para tê-la como amante. O enredo toma uma reviravolta quando ela decide confrontar Belarmino, um dos coronéis, para discutir os termos de um possível acordo para se deitar com ele.

Surpreendentemente, Maria Santa não apenas negocia sua virgindade, mas também exige a expulsão da esposa e dos filhos de Belarmino, revelando uma transformação profunda em sua personalidade. Essa ousadia demonstra que ela absorveu as lições de empoderamento ensinadas por Jacutinga, a cafetina que a guiou nas complexidades do sexo e na importância de controlar sua própria vida.

A reação explosiva de Belarmino, ferido em seu orgulho e machismo, adiciona camadas de tensão à trama. Em um dilema, ele busca tirar vantagem da situação, oferecendo a localização de Maria Santa em troca de benefícios comerciais para si mesmo, envolvendo José Inocêncio na trama.

A reviravolta ganha novo fôlego quando Belarmino vai atrás de José Inocêncio, revelando o paradeiro da jovem. Este acordo tumultuado cria uma dinâmica complexa entre os personagens, alimentando ainda mais a trama envolvente de *Renascer*.

Assim, as negociações obscuras, as transformações de Maria Santa e as reviravoltas inesperadas na trama prometem manter os telespectadores ansiosos pelos próximos desdobramentos dessa envolvente história.

Venâncio Engravidou Mesmo a Própria Filha? Cena Revela o Lado Mais Monstruoso do Vilão em Renascer

A trama envolvente de Renascer continua a surpreender, prometendo revelações impactantes nos próximos capítulos. O enredo se aprofunda na história de Marianinha, filha mais velha de Venâncio, interpretado por Fabio Lago, cuja gravidez inesperada se tornou um ponto central da narrativa.

A tensão atinge seu ápice quando Venâncio, consumido por um desejo proibido por sua outra filha, Maria Santa (Duda Santos), deixa escapar indícios de que ele pode ser o responsável pela gravidez de Marianinha. Suas palavras, carregadas de remorso e conflito, sugerem que ele está determinado a não repetir o mesmo erro com a caçula.

O drama se intensifica quando Venâncio é flagrado observando Maria Santa de maneira inapropriada, expressando sua surpresa pela beleza da filha em relação a Marianinha. “Essa diaba chega a sê mais bonita que a ôtra! E é minha fia, disgraça! Num posso dexá ‘contecê aquilo ôtra veiz! É, Venâncio, cênum pode!”, declara o personagem monstruoso.

Esse comportamento suscita preocupações crescentes sobre o bem-estar de Maria Santa, que percebe a presença do pai e questiona suas intenções. Venâncio, rude e perturbado, manda a filha para dentro de casa, repetindo para si mesmo a necessidade de evitar uma nova tragédia. Este momento crucial aponta para a complexidade e os conflitos internos do personagem de Fabio Lago, destacando a densidade dramática da novela.

O terceiro capítulo promete ser um divisor de águas, apresentando cenas que sugerem a responsabilidade de Venâncio na gravidez de Marianinha. Mesmo sendo apenas mencionada, a presença intensa da personagem reforça o mistério em torno de seu destino.

As cenas previstas para a quarta-feira (24) revelarão diálogos cruciais entre Quitéria e sua patroa, Nena (Quitéria Kelly). A conversa lança luz sobre as suspeitas em torno de Venâncio, com Quitéria expressando preocupações que reforçam a possibilidade de ele ter engravidado Marianinha. Nena aconselha Quitéria a falar com Maria Santa sobre a importância de estabelecer limites, mesmo com o próprio pai.

A reação de José Inocêncio (Humberto Carrão) ao perceber a relutância de Venâncio em discutir sua filha traz uma nova perspectiva ao mistério, intensificando as suspeitas e os rumores na comunidade sobre o comportamento do protagonista com suas filhas.

Os desdobramentos da trama se tornam ainda mais dramáticos quando Venâncio e sua esposa, Quitéria (Belize Pombal), decidem abandonar a cena após levarem Maria Santa a um bordel, acreditando que ela foi desonrada por José Inocêncio. Este ato cruel sinaliza um ponto de ruptura para a família, com o casal pegando a estrada e desaparecendo misteriosamente, deixando um rastro de perguntas sem respostas.