Projeto Corredor Turístico tem música de câmara, jazz e frevo sanfonado no Centro Histórico

A música de câmara, o jazz e o frevo sanfonado são os gêneros musicais que darão a tom do Projeto Corredor Turístico – Música no Centro nesta quarta (31), quinta (1) e sexta-feira (2), nos polos da Academia Paraibana de Letras (APL) e Centro Cultural de São Francisco (CCSF). A iniciativa, que oferta música de qualidade gratuitamente no Centro Histórico, é colocada em prática por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e outras secretarias municipais, além da parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O público não precisa pagar ingresso para assistir as apresentações, bastando apenas acessar o Sympla e pegar o voucher de entrada para o dia que deseja (os links estão abaixo). A necessidade do bilhete de entrada se deve ao fato de que os polos são espaços históricos, protegidos pelo Iphan e Iphaep, e possuem lotação reduzida.

No polo APL, a partir das 17h, se apresenta nesta quarta-feira (31), a Big Band Rubacão Jazz, que fará um especial de frevo sanfonado com os estudantes do Departamento de Música da UFPB. O grupo executa variados estilos musicais a partir da formação de instrumentos que podem integrar um “combo musical” para executar melodias clássicas, regionais e populares, fazendo uso de improvisos e variações que são características da linguagem do Jazz.

O maestro e professor Alexandre Magno comentou que a Rubacão Jazz é uma orquestra que em sua essência contém um formato de Big Band de origem Norte Americana. O grupo tem se dividido em módulos, os quais se alternam nas quartas e sextas. Esses variam entre combos de música instrumental, quartetos de trompetes (J. Piston), quarteto de trombones (JP-Bone), quinteto de saxofones e grupos convidados.

No repertório, além do tradicional Jazz e gêneros brasileiros, a Big Band dará uma ênfase ao frevo. Na quarta-feira, o combo instrumental terá como solista o sanfoneiro Rodrigo Alves. A apresentação contará também com a presença de Erik (saxofone & clarinete), Robinho (trombone) e outros instrumentistas da “cozinha” (bateria, guitarra, baixo e teclado).

Na quinta-feira (1º) é dia de show da Big Band completa. Serão apresentados standards do Jazz, alternando mais uma vez Rodrigo Alves no resfôlego da sanfona junto com a banda e na sequência serão interpretados frevos de rua tradicionais.

No polo CCSF, também na quarta-feira, a partir das 18h, se apresentam a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian, com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/ Charles-François Gounod (1818-1893). Em seguida, se apresenta o Quinteto Geraldo Rocha. “Na quinta (1º) e sexta-feira (2) tem Ave Maria com voz de Izadora França e violão de Lucas Bojikian & Quarteto Auros”, informou o maestro e professor Carlos Anísio.

Corredor Turístico – O projeto tem por objetivo a promoção de um ambiente cultural criativo e pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. Esse efervescente cenário da música popular e erudita busca conferir o “tom local” na construção de uma imagem renovada do Centro Histórico de João Pessoa. Na primeira fase, são quatro meses de apresentações, de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

Serviço:

Projeto Corredor Turístico Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz – especial de frevo sanfonado com Rodrigo Alves

Quarta-feira (31) – Sympla – https://abre.ai/iJu2

Quinta-feira (1º) – Sympla – https://abre.ai/iJCK

Sexta-feira (2) – Sympla – https://abre.ai/iJCR

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian, Quinteto Geraldo Rocha e Quarteto Auros.

Quarta-feira (31) – Sympla – https://abre.ai/iJMd

Quinta-feira (1º) – Sympla – https://abre.ai/iJMh

Sexta-feira (2) – Sympla – https://shre.ink/rS6J