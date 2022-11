Infraestrutura

Leo Bezerra entrega obra de pavimentação e drenagem no bairro do Altiplano

14/11/2022 | 18:30 | 100

O prefeito em exercício Leo Bezerra entregou, no final da tarde desta segunda-feira (14), a obra de pavimentação e drenagem da Rua Pedro Narciso Castanheiras, no bairro do Altiplano. Com esse investimento, a Prefeitura de João Pessoa chega a marca de 590 vias com obras iniciadas ou já entregues dentro do programa ‘Agora tem Trabalho’, executado por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

“Eu fico muito feliz em poder estar aqui entregando essa rua à população. Para alguns, pode ser um simples calçamento, mas só os moradores daqui sabem o que isso representa. Eu conversei com uma moradora cadeirante que disse que só agora pode sair de casa. Eu ganhei o meu dia com esse depoimento”, afirmou Leo Bezerra.

O depoimento em questão é da dona de casa Ana Maria dos Santos. Ela mora na Rua Pedro Narciso Castanheiras há 35 anos. Em 2020, dona Ana teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou com dificuldade de locomoção.

Segundo ela, a padronização das calçadas deve mudar sua realidade. “Era tudo esburacado e eu não podia nem sair de casa. Mas agora melhorou muito e vou conseguir até conversar com minhas vizinhas. Só tenho que agradecer”, afirmou a moradora.

Outra moradora que estava feliz com a entrega da rua pavimentada foi a agente federal de trânsito, Cláudia Nascimento. “Há mais de 45 anos a rua era muito ruim de andar e agora ela ficou belíssima, inclusive valorizando mais nossos imóveis. Muito obrigado ao prefeito Cícero Lucena e o vice Leo. Ficou a melhor rua do Altiplano”, comemorou.

Com investimento de R$ 11 milhões, a Prefeitura já entregou 70 vias com o novo padrão de qualidade. As obras incluem pavimentação em paralelepípedos, drenagem, padronização de calçadas, implantação de itens de acessibilidade e o plantio de mudas adotadas pela população.

Estiveram presentes ainda o vereador Bosquinho e os secretários municipais de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão; de Participação Popular (SEPP), Thiago Diniz; o superintendente executivo de Mobilidade Urbana (Semob), Expedito Leite; e o executivo de Comunicação (Secom), Janildo Silva.