São João Multicultural

Shows de Juzé, Lukete e Os Gonzagas encerram XX Concurso Paraíba Junino 2023

17/06/2023 | 11:00 | 46

Um show em grande estilo para encerrar o XX Concurso Paraíba Junino 2023, na Arena Almeidão. Juzé, Lukete e Os Gonzagas prometeram e levaram descontração e muita alegria ao palco, com ritmos nordestinos e, principalmente, no clima junino. A noite também foi de escolha da Rainha Junina, Rainha da Diversidade, Casal Junino e Casal de Noivos, e ainda teve show do cantor Alberto Bakana para arrematar. A programação faz parte do São João Multicultural de João Pessoa, que segue de 22 a 25 de junho no Parque Solon de Lucena.

“Realmente, os nossos festivais de quadrilha foram um sucesso pleno. Teve um público muito forte. As quadrilhas juninas bem organizadas, todas elas altamente competitivas. João Pessoa retoma o seu protagonismo na política de valorização das quadrilhas juninas”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que, neste período, João Pessoa foi o centro da atenção de toda a Paraíba, mas, sobretudo, da região Nordeste, porque os festivais de quadrilhas juninas tiveram um alcance regional por meio da transmissão ao vivo. “Fechamos com bons shows, Alberto Bakana, Juzé, Lukete, Os Gonzagas. Foi pleno o Festival. Não tivemos nenhum incidente policial, nem na área de saúde, em nenhuma área. Isso, para nós, é muito bom. Agradeço demais a toda a equipe que estava empenhada nesses festivais”, disse Marcus Alves. Ele faz o agradecimento à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias do governo municipal que se envolveram, como a Emlur, Sedurb, Seinfra, Secom, Saúde e Semob.

“Existe um conjunto de instituições em João Pessoa e na Paraíba que, quando acionadas, integradas com planejamento, dão respostas de excelência. Isso é fundamental para o nosso trabalho. O prefeito Cícero Lucena tem sempre nos estimulado no sentido de viabilizarmos essa política de cultura que valoriza o futuro das nossas quadrilhas juninas”, acrescentou.

Um show à parte – Além das atrações musicais, das estrelas e das quadrilhas juninas, o destaque ficou com os apresentadores Selminha Camburão e Daniel Muniz, que comandaram o XXVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, o XX Concurso Paraíba Junino e vão apresentar o São João Multicultural. Eles foram convidados para participar também do Nordestão.

Marcus Alves disse que é muito gratificante constatar que o trabalho iniciado há dois anos com os apresentadores começa a dar frutos. Ele lembra que a dupla começou a fazer a apresentação do Festival de Quadrilhas durante a pandemia, quando a Funjope realizou o São João Virtual, que foi um sucesso. “No ano passado, também convidamos eles para apresentar o Festival e o São João, e deu certo de novo. Este ano, eles repetem a dose nos três eventos, Festival de Quadrilhas de João Pessoa, Festival Estadual e São João. Agora, começam a ganhar o cenário estadual com esse convite para apresentar o Nordestão. Isso é muito gratificante para nós. Não só o Festival de Quadrilhas é um sucesso, como também os apresentadores”, elogia.

O convite é motivo de comemoração para os dois. “Fomos pegos de surpresa pelo apresentador do Festival da Globo Nordeste, Romel Show Man, e aqui ele fez o convite, que veio da diretora de lá, para que eu e Selminha Camburão participemos do Festival da Globo Nordeste”, contou Daniel Muniz.

O bailarino, ator e professor Raymon Farias, que interpreta a personagem Selminha Camburão, lembra que, em 2021, começou esse engajamento da dupla nas lives do São João Virtual. Em 2022, aconteceu o Festival de Quadrilhas Juninas na Arena Almeidão com os dois no comando e, em 2023, a parceria se repete. “Foi uma surpresa realmente esse convite. Eu e Daniel Muniz estaremos lá neste domingo fazendo a apresentação no Nordestão. É uma maravilha, um sonho de criança. Eu vim de quadrilha junina e estou feliz demais em me apresentar, com Daniel Muniz, na Rede Globo Nordeste”, afirmou Selminha.

Ambos constatam que o trabalho é intenso, com dez noites de apresentações. “Saindo daqui durante a madrugada e, no outro dia, já estamos com a voz ótima, maquiagem intacta e um figurino diferente a cada noite. O coração está a mil, ansiedade já batendo, porque sabemos a responsabilidade que é levar a nossa cultura da Paraíba para todo o Nordeste ver. Isso é muito importante para nós”, disse Daniel Muniz.

“É muito cansativo, mas é prazeroso, muito gostoso ver as pessoas mandando mensagens. É um trabalho de estudo, de pesquisa. Nós sentamos, amarramos tudo. Não é só fazer humor, nós fazemos humor inteligente, sem ferir ninguém, entretendo todo mundo e tendo o público todos os dias conosco”, afirmou Selminha Camburão.

E eles comemoram essa interação do público, crianças, idosos, jovens. “Fomos muito bem aceitos pelo público de João Pessoa, trazendo a irreverência e a alegria junto com a poesia. Trouxemos poesia para todas as quadrilhas juninas, com o carinho e o cuidado de poder convidar cada uma para fazer sua apresentação com uma poesia específica. Recebemos um ótimo retorno das pessoas em relação a isso. Vem a Selminha com a sua energia e alegria, junta com a poesia de Daniel Muniz. Isso foi um casamento que deu super certo e hoje renovamos os votos”, brincou Daniel.

A administradora baiana Rafaela de Lima disse que aprovou a festa. “Eu gostei muito, desde os apresentadores, que são bem humorados, ao show de hoje, porque eu vim aqui ver forró de verdade”.

“Eu amei essa energia que o ambiente passa, essa parte cultural, ver os artistas da terra cantando aqui. Para mim, está tudo perfeito. Não poderia ser melhor”, observou a biomédica Natália Inês Correia, que também assistiu as apresentações.

Estrelas – Na noite desta sexta-feira (16), foi realizado o Festival Estadual das Estrelas Juninas, incluindo a Rainha Junina, Rainha da Diversidade, Casal de Noivos e Casal Junino.

Na escolha do Casal Junino, a junina Mistura Gostosa ficou com a primeira colocação; em segundo, junina Carcará e, em terceiro, a quadrilha Lageiro Seco.

Na premiação do melhor Casal de Noivos, o primeiro lugar ficou com a junina Fogueirinha; o segundo foi da Moleka Sem Vergonha e, em terceiro, a junina Kaçulinha.

A Rainha da Diversidade foi da junina Zé Monteiro; em segundo, junina Moleka Sem Vergonha e, em terceiro, junina Kaçulinha. Já a melhor Rainha Junina foi da quadrilha Carcará, seguida pela Rosa dos Ventos e, em terceiro, a Sanfona Branca.

Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o São João Multicultural começou na quarta-feira (7), com o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, que terminou no domingo (11). Na segunda-feira (12), teve início o XX Concurso Paraíba Junino 2023, que escolheu as melhores quadrilhas do estado na noite desta quinta-feira (15). O evento contou com a parceria da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa e da Federação das Entidades das Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune).

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.