Instituto Cândida Vargas realiza cirurgias para tratamento de incontinência urinária

O Instituto Cândida Vargas (ICV), maternidade da Rede Municipal de Saúde, está realizando, ao longo deste sábado (11), uma série de cirurgias na área de uroginecologia, para tratamento da incontinência urinária de esforço. Os procedimentos estão sendo realizados pela técnica de sling retropúbico e transobturador em parceria com a Unicamp/SP.

“Aproveitamos a vinda do Dr. Edilson Benedito de Castro, especialista em disfunções do assoalho pélvico, para um curso em nossa cidade e junto ao nosso médico, Marcelo Tissiani, especialista na área também, resolvemos iniciar a realização desses procedimentos em nossa estrutura hospitalar e com uma técnica super moderna e diferenciada. Nosso foco é em seguir com a realização desses procedimentos em nossa unidade, por isso já iniciamos o processo para aquisição de todos os equipamentos necessários para tê-los de forma definitiva em nosso hospital e que o tratamento da incontinência urinária de esforço aconteça de forma rotineira aqui no ICV”, destaca Marcelo Melo, diretor administrativo do Instituto Cândida Vargas.

Dentre as pacientes, está Maria de Fátima Noberto, 46 anos, que esperava para realizar o procedimento há cerca de dois anos. “A incontinência era algo que me incomodava bastante, sou professora de educação infantil, então minha rotina com crianças é bem dinâmica porque eu brinco, eu pulo, eu danço. Também não podia fazer uma academia, não podia fazer uma caminhada, que eu já estava fazendo o escape do xixi e isso só aumentava meu incômodo. Aí eu comecei a me preocupar e fui ao médico, no postinho, que me indicou todos os caminhos a seguir. E hoje estou aqui, pronta pra realizar a cirurgia e ficar boa de vez e poder voltar com uma rotina mais tranquila. Tô bem ansiosa e feliz”, relata a professora.

Para a realização da cirurgia, foram selecionadas seis pacientes do sexo feminino, todas residentes de João Pessoa, que se encaixaram no perfil para serem submetidas aos procedimentos. As pacientes foram internadas na sexta-feira (10) e a previsão de alta hospitalar é em 24h após a realização do procedimento. Todas estão com acompanhantes de sua escolha e acomodadas no alojamento especial.

Capacitação – Ampliando a assistência prestada pelo ICV, na última sexta-feira, o Dr. Edilson Benedito, especialista e professor da Unicamp, ministrou uma capacitação sobre o tratamento cirúrgico da incontinência urinária de esforço para profissionais e residentes da maternidade.