PB perde mais de mil postos de trabalho em dezembro e quebra sequência de meses com saldo positivo

A Paraíba registrou uma perda de 1.504 postos de trabalho com carteira assinada em dezembro de 2023, interrompendo a sequência dos cinco meses anteriores com saldo positivo na geração de empregos. No último mês do ano, foram 11.954 admissões e 13.458 desligamentos. Os dados foram publicados nesta terça-feira (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O setor de serviços foi o principal responsável pela queda em dezembro, isso porque um saldo negativo de 1.194 postos foi registrado. Outros setores que também apresentaram queda foram os da indústria, com a perda de 570 postos de trabalho; a administração pública, com saldo negativo de 992; e também o setor da educação, que registrou saldo negativo de 727.

Os setores da construção, com saldo de 62 postos gerados, e o do comércio, com 355 registraram saldos positivos. A agropecuária, um dos principais setores da economia, teve saldo negativo de 157.

A capital João Pessoa acompanhou os números do estado no mês de dezembro, com 116 postos de trabalho perdidos no saldo acumulado do período. Em Campina Grande, a diferença negativa foi ainda maior, com 1167 postos de emprego a menos.

Outro dado trazido pelo Caged foi a diminuição do salário médio real na Paraíba em relação ao mês de novembro, uma queda de 1,77%. Em novembro, o salário médio real estava em R$ 1.650,89 e em dezembro passou para R$ 1.621,64. No entanto, se compararmos os números com dezembro de 2022, houve um aumento, porque naquele período, o salário médio real estava em R$ 1.541,82.

A Paraíba segue a região Nordeste, que também registrou saldo negativo, de 41.538 postos de trabalho a menos en dezembro. No entanto, no acumulado do ano, a região teve saldo positivo de 298.188 postos de emprego.

Saldo positivo no acumulado de 2023

A Paraíba registrou um ganho de 19.265 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado do ano em 2023, mantendo saldo positivo na geração de empregos assim como em 2022. Foram 199.068 admissões e 179.803 desligamentos, em dados também divulgados pelo Caged.

Os setores que mais contribuíram para o desempenho do mercado de trabalho da Paraíba em 2023 foram serviços, com 10.188; comércio, com 5.977, e construção, com 2.248. O setor da agropecuária teve um saldo positivo de 142 postos. Já a indústria registrou baixa de 2.246 postos no acumulado.

Em relação aos números nacionais, o saldo positivo ficou em 1,48 milhão de empregos com carteira assinada também em todo o ano de 2023. Foram 23,257 milhões de contratações e 21,774 milhões de demissões. Foi o segundo ano seguido de desaceleração na geração de empregos no país.