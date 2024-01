‘O Auto da Compadecida 2’ estreia no dia 25 de dezembro deste ano

O filme “O Auto da Compadecida 2” chegará aos cinemas no dia 25 de dezembro deste ano. A informação foi confirmada por Selton Mello e pela produtora responsável nesta quinta-feira (25), nas redes sociais.

O filme se passa 25 anos após a trama original e celebra a memória do paraibano Ariano Suassuna. A sequência é dirigida por Guel Arraes e Flávia Lacerda, além de ser produzido pela Conspiração e H2O Films.

As gravações do filme foram encerradas em outubro do ano passado. A informação foi confirmada por Selton Mello que disse que a despedida de Chicó foi vivida de uma forma especial.

História do filme “O Auto da Compadecida 2”

A peça de Ariano Suassuna, que deu origem ao primeiro filme, não tem sequência. No entanto, para se manter dentro do universo literário do autor, a nova produção deve visitar outras obras do escritor.

Assim como no primeiro filme, a direção é de Guel Arraes, mas desta vez em parceria com Flávia Lacerda. Guel também assume o roteiro, junto com João Falcão e Adriana Falcão, repetindo o que fizeram no clássico.

Assim como no primeiro filme, a direção é de Guel Arraes, mas desta vez em parceria com Flávia Lacerda. Guel também assume o roteiro, junto com João Falcão e Adriana Falcão, repetindo o que fizeram no clássico.

Os diretores falaram sobre a evolução do cinema brasileiro e o consequente aumento de possibilidades técnicas que podem auxiliar na produção do filme. Segundo eles, a parte artística e técnica amadureceram.

Nesses vinte anos tudo amadureceu. A história, os personagens, artisticamente cada um dos envolvidos amadureceram, então o filme tem muito mais camadas e um leque muito grande de novas propostas e desafios”, afirmou Flávia Lacerda.

Quer saber o que já se sabe sobre o novo filme de ‘O Auto da Compadecida 2’, acesse aqui para mais informações.