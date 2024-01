Mais de 70% comparecem a Semob para a inspeção do transporte escolar e recebem o selo de aprovação

Iniciada na última segunda-feira (8), a primeira semana para a vistoria do transporte escolar, referente ao primeiro semestre de 2024, registrou o comparecimento de 65 permissionários, o que representa 71,5% dos 110 que deveriam ter trazido o veículo para a inspeção na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), conforme o calendário de vistoria, de acordo com o número de registro do veículo na Semob-JP.

Aprovados – Dos 65 veículos submetidos à inspeção nessa primeira semana, 63 atenderam plenamente os requisitos previstos no regulamento para a prestação do serviço de transporte escolar em João Pessoa, foram aprovados e receberam o selo de cor verde, que comprova ter o veículo passado pelo crivo da Seção de Vistoria Veicular (Sevist) da Semob-JP, garantido aos pais e responsáveis que seus filhos serão transportados em veículos com segurança e conforto.

Os permissionários que tiveram o veículo reprovado deverão sanar as pendências e fazer uma nova vistoria. A inspeção acontece na sede da Semob-JP, no KM 25 da BR-230, no bairro do Cristo, das 8h às 17h.

O diretor de Transportes da Semob-JP, Victor Gomes, destacou a importância de trazer o veículo para a inspeção no prazo. “Os permissionários devem comparecer para a inspeção no dia previsto, para evitar transtornos e a multa do regulamento, que é de R$ 35,61”, disse Victor Gomes.

Confira o calendário de vistoria das próximas semanas:

2ª Semana: de 15/01 a 19/01/2024

Dia15 – Registros 0111 a 0132

Dia 16 – Registros 0133 a 0154

Dia 17 – Registros 0155 a 0176

Dia 18 – Registros 0177 a 0198

Dia 19 – Registros 0199 a 0220

3ª Semana: de 22/01 a 26/01/2024

Dia 22 – Registros 0221 a 0242

Dia 23 – Registros 0243 a 0264

Dia 24 – Registros 0265 a 0286

Dia 25 – Registros 0287 a 0308

Dia 26 – Registros 0309 a 0330

4ª semana : de 29/01 A 02/02/2024

Dia 29 – Registros 0331 a 0352

Dia 30 – Registros 0353 a 0374

Dia 31 – Registros 0375 a 0396

Dia 01/02 – Registros 0397 a 0418

Dia 02/02 – Registros 0419 a 0435