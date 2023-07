Nova gestão

Eleição define nomes que vão integrar o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

20/07/2023 | 15:00

Em eleição realizada na manhã desta quinta-feira (20), na sede da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa, foram definidos os nomes dos conselheiros que vão compor o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), órgão que foi recentemente reativado pela Prefeitura.

No pleito, Lucian Souza foi eleito como coordenador; Marli Soares ficou como vice-coordenadora; Francisca Leite como 1ª secretária e Helen Belmont Medeiros foi eleita para 2ª secretária. O chamamento para a eleição foi publicado no Diário Oficial do Município e teve Geraldo Filho como presidente.

“O conselho é muito importante para, através do auxílio de seus conselheiros, ajudar a promover políticas públicas e serviços dentro da gestão municipal, sempre com o intuito de beneficiar a comunidade negra, indígena, cigana e quilombola na cidade de João Pessoa”, destacou Geraldo Filho, gestor da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa.