Homem é encontrado morto com sinais de violência na praia do Bessa, em João Pessoa – Foto: Flávio Fernandes/TV Cabo Branco.

Um corpo de um homem foi encontrado com sinais de violência à beira-mar, na praia do Bessa, em João Pessoa, na tarde desta quinta-feira (21). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Rafael Muniz, responsável por ir ao local onde o corpo foi encontrado, há indícios de homicídio no corpo. A perícia confirmou que foram cerca de nove facadas encontradas em uma análise inicial do corpo.

O delegado também informou que a área onde o corpo foi encontrado é utilizada por usuários de drogas. Câmeras de segurança nas proximidades foram levantadas para tentar entender a dinâmica do crime. Ainda não há uma linha de investigação ou a identificação da pessoa morta até a última atualização desta reportagem.

A Polícia Civil vai continuar investigando o caso. Nenhum suspeito foi preso.