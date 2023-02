Guimê atende Big Fone e ganha 'poder supremo' no BBB 23

Compartilhe















O Big Fone do BBB 23 tocou no final da tarde desta quinta-feira (23). Quem atendeu foi MC Guimê e, com isso, ganhou o ‘Poder Supremo’ na formação do Paredão relâmpago, que também acontecerá nesta quinta.

Como funciona o Poder Supremo

O poder dá direito a trocar qualquer pessoa do Paredão, inclusive a indicação do líder. Os demais participantes do reality só descobrirão que Guimê tem esse poder depois que a berlinda for formada, na noite desta quinta-feira (23). Aos Brothers, o cantor explicou que o que foi revelado a ele no Big Fone é segredo.

Na terça-feira (21), o apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a ‘Semana Turbo’. Nesta quinta-feira (23), além do Big Fone e da tradicional Prova do Líder, acontecerá a formação de um Paredão relâmpago. Os brothers ainda não sabem disso.

O líder vai indicar um participante, o indicado tem direito a um contragolpe, e a casa vota. O Poder Supremo entra logo em seguida, e o participante que atendeu o Big Fone terá a chance de decidir se vai querer mudar um dos participantes da berlinda.

A eliminação será no sábado (25), dia o Big Fone tocará novamente.

