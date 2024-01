Apresentações do Corredor Turístico são prestigiadas pelo secretário de Tecnologia do Estado

As apresentações desta quinta-feira (25) do Projeto Corredor Turístico – Música no Centro, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, foram prestigiadas pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (Secties), Claudio Furtado. A iniciativa, que oferta música de qualidade gratuitamente para o público no Centro Histórico, é colocada em prática por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e outras secretarias municipais, além da parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Claudio Furtado foi recepcionado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, e assistiu a apresentação, no Polo do Centro Cultural de São Francisco, da soprano Izadora França, que acompanhada da harpista Karen Adrielle, brindaram o público presente com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750) /Charles-François Gounod.

“Projeto muito interessante que une a música com um roteiro histórico. Isso é muito importante para revitalização do centro, trazer atrações para que as pessoas possam circular. O nosso problema é que muita gente não sabe a riqueza que temos”, comentou Claudio Furtado. As apresentações tiveram início pontualmente às 17h, no Polo da Academia Paraibana de Letras, com o jazz da Big Band Rubacão Jazz, formada por estudantes do Departamento de Música da UFPB.

“O prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevêdo anunciaram uma série de medidas para o Centro Histórico em torno do polígono marcado pelo Iphan e Iphaep, a exemplo da questão dos impostos para os comerciantes locais, incentivos do ICMS cultura e outras medidas que em breve serão divulgadas”, comentou o secretário do Estado.

Apresentações na sexta – No Polo da APL, nesta sexta-feira (26), se apresenta o Quarteto da Rubacão Jazz, composta por Erick Almeida (saxofone), Joelson Montes (guitarra), Hermano de Paula (baixo) e Caio Bertazzoli (bateria). No repertório MPB, Bossa Nova, música nordestina e Pop.

Já no Polo do Centro Cultural de São Francisco se apresentam o Quinteto Geraldo Rocha. Ainda tem a soprano Izadora França e a harpista Karen Adrielle, que abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/Charles-François Gounod (1818-1893).

No repertório do quinteto estão as músicas: Waltz No. 2 – Dmitri Shostakovich, com arranjo de Gilvandro Neto; Verano Porteno, de Astor Piazzolla, com arranjos do maestro Carlos Anísio; Pedacinho do Céu, de autoria de Waldir Azevedo, com arranjos de Duda e André de Sapato Novo (André Filho); Carinhoso, Pixinguinha, arranjado por Alex Klein; e uma seleção caprichada do Rei do Baião Luiz Gonzaga. O Quarteto Auros apresenta um repertório com músicas de Alain Lefebure (Au temps des Menestrels), Villa Lobos (Bachianas, n. 4) e W. A. Mozart (Lacrimosa K. 626), com arranjos de Gonzo Bass.

Corredor Turístico – O projeto tem por objetivo a promoção de um ambiente cultural criativo e pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. Esse efervescente cenário da música popular e erudita busca conferir o “tom local” na construção de uma imagem renovada do Centro Histórico de João Pessoa. Na primeira fase, são quatro meses de apresentações, de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

A entrada para as apresentações é gratuita, bastando apenas retirar o voucher de entrada no Sympla no dia que quiser assistir.

Serviço:

Polo Academia Paraibana de Letras – 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz

Sympla – https://shre.ink/rLZM

Polo Centro Cultural de São Francisco – 18h

Atrações: Izadora Franca (soprano), Karen Adrielle (harpista), Santa Cecília Ensamble, Duo-Fernandes Freire e Quinteto Geraldo Rocha

Sympla – https://shre.ink/rLEk