Alunos da rede municipal participam pela primeira vez do ‘First Lego League’

Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa irão participar pela primeira vez do torneio de robótica ‘First Lego League (FLL)’. A competição acontece de 1º a 3 de fevereiro no Sesi Paulista, em Pernambuco. Irão participar duas equipes da Escola Municipal de Ativa Integral Chico Xavier e uma da Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.

O objetivo do torneio é desafiar os estudantes de 9 a 15 anos a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna, com temas diferentes a cada temporada. Este ano será sobre acionar tecnologias que proporcionarão ao público uma melhor experiência em uma produção artística. “Estamos bastante entusiasmados. Iremos tanto para competir como para trazer as experiências para criar uma regional desse evento aqui na Paraíba que é reconhecido mundialmente”, comentou Fagner Ribeiro, coordenador de competições de Robótica na Paraíba.

Ao longo do ano de 2023, os alunos participantes desenvolveram projetos de robótica educacional com a tecnologia ‘LEGO Education’ em suas respectivas escolas e, orientados pelos seus professores, desenvolveram uma solução para os desafios. As equipes são formadas por quatro alunos e dois técnicos do município, que constroem e programam robôs para resoluções de problemas, trabalhando o pensamento computacional.

“Minha expectativa para FLL é que vai ser uma experiência muito boa. Como vai ser o primeiro campeonato que tanto a nossa equipe como a outra vão participar, acredito, que será uma ótima experiência e que irá superar nossas expectativas e iremos voltar nas próximas vezes”, disse o aluno da EMAI Chico Xavier, Arthur Dantas.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), investiu na aquisição de kits de robótica educacional ‘Lego Education’ para todas as etapas de ensino e vêm disponibilizando formações para o uso dos kits pelos profissionais da rede. “É um dos maiores programas de robótica educacional em andamento no Brasil, universalizando o acesso dos alunos à aprendizagem criativa. Isso possibilita que as crianças e adolescentes desenvolvam as habilidades demandadas pelo mercado atual e necessárias para o seu cotidiano escolar, como resolutividade de problemas e trabalho em equipe”, comentou o diretor do Departamento de Robótica da Sedec, Elisson Dutra.