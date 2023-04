‘Um Musical de Vida’

Público aplaude de pé espetáculo Paixão de Cristo em segunda noite de apresentação

08/04/2023 | 09:30 | 55

A segunda noite de encenação do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Um Musical de Vida’, atraiu uma multidão ao Adro da Igreja de São Francisco, Centro Histórico de João Pessoa. Emocionado, o público aplaudiu de pé as duas apresentações dos mais de 40 artistas que compõem o elenco. Realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), a Paixão de Cristo segue neste sábado (8) com duas apresentações, às 18h e 20h30, e no domingo (9), última noite do espetáculo, com sessão única às 19h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observou que, nesta Sexta-Feira Santa, o público contou com duas belíssimas sessões do espetáculo e ressaltou que os atores e as atrizes mostraram toda potencialidade criativa que o teatro da Paraíba tem. Marcus observou ainda que o público foi gigante nas duas sessões, em torno de dez mil pessoas.

Para ele, o espetáculo encanta não apenas o homem e a mulher comum, a criança, mas as pessoas especializadas, que têm um olhar especial, a exemplo do arcebispo da Paraíba, Dom Delson. “Ele esteve presente hoje e elogiou bastante o espetáculo, a dinâmica toda. O padre Marcondes Menezes, diretor do Museu de São Francisco, também. Isso tudo nos honra muito e nos dá força para fazermos novas experiências e novos espetáculos da Paixão de Cristo”, acrescentou.

Entre os atores e atrizes que fazem parte do elenco, Marden Henrique de Souza Dantas interpreta três personagens: um dos seguidores de João Batista; o apóstolo André, que segue Jesus e participa da última ceia e de seus últimos momentos; e um dos soldados que compõe a cena do bacanal de Herodes.

O artista vem de uma formação de teatro religioso iniciada na infância, fazendo a Paixão de Cristo na escola. Seu primeiro papel foi de Caifás, aos oito anos de idade. Ele fez outras Paixões de Cristo e também dirigiu o espetáculo. Atualmente, como professor de artes da rede pública de ensino, faz montagens teatrais na escola. “Para mim é um privilégio muito grande estar em cena interpretando essa história, principalmente com um elenco incrível desse. É uma gratidão absurda, uma experiência que tem me feito crescer muito”. Esta é a primeira vez que o ator atua na Paixão de Cristo da Prefeitura de João Pessoa. “Essa oportunidade que a Prefeitura nos dá é incrível”, elogiou Marden Dantas.

Elenco – Na segunda noite de apresentação, o diretor geral Edilson Alves afirmou que a mistura de emoção, tensão e adrenalina são os ingredientes para que, de fato, se sinta dentro de um espetáculo. “Diz a lenda do teatro que o segundo dia é o mais delicado. Mas para nós, a emoção permanece a mesma todos os dias. A vontade de que tudo dê certo, é a mesma adrenalina”, descreveu.

A cada noite, segundo ele, é como se tudo fosse novo. “Por mais que tenhamos ensaiado, nós nunca sabemos o que vai acontecer pela frente. A tensão é a mesma, mas é tudo prazeroso. Eu prefiro que isso aconteça porque, se um dia, deixar de sentir isso, não estarei fazendo teatro”, afirmou.

O ator Dadá Venceslau, que se desdobra entre a atuação, adereços e cenário, admite que a emoção é única a cada apresentação. “É tanta emoção sempre, mas neste espetáculo especialmente, por ser um musical, por envolver atores convidados, veteranos, que estão chegando, eu, mais uma vez, fazendo João Batista e cuidando dos adereços e cenários”, disse.

Falando da produção que a Funjope faz, ele afirmou que não é toda cidade que consegue produzir um espetáculo tão grande que envolve gente de todos os bairros, comunidades, dança, música, teatro, circo, tudo junto. “Quando entro em cena, é uma glória, uma emoção, é como se fosse uma mágica”.

A atriz Itamira Barbosa faz a cena do batismo de João Batista, da negação de Pedro e, no bacanal, é uma circense fazendo acrobacias. “É sempre muito emocionante participar de um projeto assim tão grande, que traz um público que gosta muito de assistir o espetáculo, que se envolve, se emociona. Para nós, que estamos nos bastidores e que estamos atuando, esse retorno da plateia é muito forte”, disse.

Interpretando a personagem Isabel, a atriz Gilma Farias conta que a participação está sendo maravilhosa. “Retratar a história de Jesus sendo personagem dela é magnífico, gratificante. E, quando subimos ao palco e vemos aquela imensidão de gente assistindo, nos aplaudindo, participando, cantando as músicas conosco, é uma emoção muito grande”, afirmou.

Emoção intensa também sente, a cada dia, o ator Adilson Lucena, que interpreta Caifás. “A emoção é grande e, quem não viu, vem ver esse espetáculo lindo que a Prefeitura e a Funjope estão oferecendo para a população de João Pessoa”, convidou.

Márcio de Paula, narrador da história, relata que a emoção é a mesma de quem está encenando. “Para mim é uma honra. É minha décima Paixão de Cristo promovida pela Funjope. Já venho de vários formatos, desde o Auto de Deus, passando pelas mudanças que ocorreram. Agora temos uma estética bacana, de lembrar do circo e, a partir disso, trazer as lembranças da Paixão de Cristo que se concretizam nesse palco, na frente de todo mundo, e todo mundo emocionado. É muito gratificante fazer. Emocionar é a proposta desse musical e, de alguma forma, tocar as pessoas com a mensagem que Cristo trouxe, além de ser um espetáculo de altíssima qualidade”.

A atriz Danny Barbosa contou que esta é a primeira vez que participa de uma Paixão de Cristo com essa dimensão e sendo um musical. Ela afirmou que se sente honrada por poder contar uma história contada tantas vezes, mas que sempre traz um traço de novidade e deixa o público na expectativa do que virá. “Eu me sinto feliz em fazer parte desse processo, porque nós estamos falando da história, da fé, da cultura que nos move e isso, para mim, enquanto atriz, pessoa da arte, professora, é muito simbólico, significativo. Nunca vou esquecer. Para mim, cada apresentação é única e, a cada sessão, estou mais ansiosa que na outra. Mas isso é bom, porque no dia que eu não sentir ansiedade, apreensão, eu nem entro no palco, porque sei que não vai render”, completou.

O espetáculo – A Paixão de Cristo tem texto do teatrólogo Everaldo Vasconcelos e traz, como atores convidados, a atriz Érika Januza, que interpreta Maria, e o ator Henri Castelli, que vive Jesus. Entre os artistas locais estão nomes como Anna Raquel Apolinário, como Madalena; e Ingrid Trigueiro como Prócula.

Além deles, Mika Barros, Nelson Alexandre e Vitor Blam compõem a lista de 40 artistas locais selecionados em edital, e ainda o apoio de uma equipe técnica formada por mais de 40 profissionais.

Também compõem o espetáculo a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, músicos locais e alunos bailarinos da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) do município. Durante a encenação são executadas oito músicas tradicionais religiosas.

Produção – A Paixão de Cristo tem cenografia e adereços do ator Dadá Venceslau; figurino de Nelson Alexandre; assessoria de Sânzia Márcia e Adriana Germano; os assistentes são Edvânia Maria, Washington Serafim, Rogério Gomes; direção musical do maestro Rogério Borges, além do assistente de direção José Maciel.

Ano II – Este é o segundo ano em que a Funjope organiza o espetáculo. Em 2022, a encenação foi bem aceita pelo público que lotou o adro do Centro Cultural São Francisco.