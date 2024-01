Mais de 2 mil vagas em cursos na área artística estão abertas no Cearte-PB

O Centro Estadual de Arte da Paraíba (Cearte-PB) está com inscrições abertas para 2.496 vagas em cursos na área artística. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, de forma gratuita. Os cursos possuem três formatos diferentes, podendo ser presencial, online ou híbrido (50% presencial e 50% online).

O resultado, com os selecionados para as vagas, está previsto para serem divulgadas no dia 21 de fevereiro e as aulas começam em 4 de março.

Como se inscrever

A inscrição dos cursos do Cearte-PB podem ser feitas de forma online do site da instituição e de forma presencial na Unidade do Cearte-PB do Centro, Grupo Escolar Thomaz Mindello, na Praça Aristides Lobo nº 129, em João Pessoa (PB), de segunda a sexta das 8h30 às 11h30 no turno da manhã e entre 13h30 e 16h30, pela tarde.

Para se inscrever no site, é necessário que a pessoa interessada preencha o formulário do curso desejado e anexe a documentação solicitada.

Já de forma presencial, é necessário ter em mãos documentos pessoais como:

RG;

CPF;

Comprovante de residência

Não é necessário deixar cópia de nenhum documento.

Já nos casos de inscrição preferencial, é necessário levar os seguintes documentos:

Beneficiários do Bolsa Família: comprovação de inscrição do CadÚnico e extrato do benefício recebido atualizado;

Pessoas com deficiência: carteira ou declaração da Funad;

Aluno(a) de escola pública municipal, estadual ou federal: declaração atualizada da escola.

É necessário ainda apresentar comprovante de matrícula em escola regular para todos que são menores de 18 anos.

As inscrições realizadas serão avaliadas conforme os critérios de seleção já estabelecidos, dentre eles a ordem de inscrição, prioridade para estudantes veteranos, que estiveram matriculados em algum curso do Cearte-PB no semestre 2023.2,e reserva de vagas para inscritos provenientes de escola pública, pessoa com deficiência ou beneficiários do Bolsa Família.

Cursos oferecidos

Neste semestre, entre os cursos oferecidos, estão propostas como Arte Urbana, na área de Artes Visuais, para alunos a partir dos 18 anos e presencial.

Em Fotografia/Audiovisual, estão sendo ofertados os cursos Fotografia I: A Técnica e a Estética Fotográfica, para estudantes a partir dos 16 anos e de Roteiro Cinematográfico, para alunos e alunas acima dos 15 anos, ambos presenciais.

Já na área da Dança, ganham destaque os cursos de Dança de Salão, Danças Brasileiras e Dança Clássica (Ballet), todos presenciais e destinados a públicos cuja faixa etária varia de crianças de 5 anos até idosos de 80 anos, ou pessoa com idade mais avançada que essa e que se sinta em condições de participar.

A área de dança também conta com os cursos do Projeto Canguru – Dança para Bebês, que abrangem desde recém-nascidos até bebês de três anos de idade acompanhados dos pais ou responsáveis, também presencial.

Na literatura, o curso de Escrita Criativa está de volta no formato Online (100% remoto), para estudantes acima dos 16 anos.

Na área da música, os cursos de Violão Popular, para estudantes a partir dos 12 anos, e os de Musicalização Infantil, para um público de 1 ano a 5 anos e 11 meses, ambos presenciais,

Por fim, no teatro, os cursos Iniciação ao Teatro, presencial para a faixa entre 15 e 60 anos e Teatro para a Melhor Idade, destinado a alunos acima dos 60 anos, presencial, são algumas das propostas que abrangem os mais diversos públicos.