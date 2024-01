Melhores jogadores nordestinos: 10 craques inesquecíveis!

Celeiro de grandes craques, o Nordeste continua sendo um formador de grandes atletas. E desta vez, vamos conferir os 10 melhores jogadores nordestinos de todos os tempos.

Quando se trata de futebol, o Nordeste é um verdadeiro celeiro de grandes craques da história do país. São dezenas de alagoanos, cearenses, paraibanos, pernambucanos, enfim. Jogadores que trilharam trajetórias de sucesso pelo Brasil e pelo Mundo. E é por isso que o Jornal da Paraíba preparou uma viagem detalhada nos caminhos dos melhores jogadores nordestinos da história.

Alguns são grandes ídolos de gigantes do Brasil, como são os casos de Hulk no Atlético-MG e Júnior no Flamengo, e outros trilharam histórias de sucesso na Europa, como Dida e Rivaldo. Ademais, tem um nome que está no mais alto escalão de todo o futebol: a Rainha Marta. A maior jogadora de todos os tempos. Embarque nessa conosco e confira cada um dos melhores jogadores nordestinos.

10 melhores jogadores nordestinos de todos os tempos

Rivaldo (campeão da Copa em 2002 e melhor do mundo em 1999)

Pernambucano, o histórico Rivaldo deu seus primeiros passos no futebol no Santa Cruz, seu clube do coração. Em pouco tempo de Cobra-coral se transferiu ao Mogi Mirim, posteriormente ao Corinthians e, logo depois, ao Palmeiras, onde despertou a atenção do futebol da Espanha.

Após ter atuado no La Coruña, Rivaldo chegou ao Barcelona, onde ganhou todos os títulos possíveis e foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999. Titular absoluto e campeão da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, o pernambucano de paulista ainda jogou por AEK, da Grécia, Bunyodkor, do Uzbequistão, Cruzeiro, Kabuscorp, de Angola, Milan, Olympiacos, São Paulo e São Caetano.

Marta (seis vezes melhor jogadora do mundo)

Maior nome da história do futebol feminino, eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, Marta é a principal referência da modalidade. Torcedora do CSA e eterna 10 da seleção brasileira, a Rainha já atuou por Los Angeles Sol, New York Flash, Rosengard, Santos, Santa Cruz-MG, Tyresö, Umea, Vasco e Orlando Pride, onde está até hoje.

Bebeto (o “eu te amo” que ficou marcado na história da Copa do Mundo de 1994)

Bebeto é um dos nomes mais lembrados no imaginário do torcedor quando o assunto é jogador de futebol no Brasil das décadas de 80 e 90. Pilar fundamental na conquista da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1994, o baiano foi efetivo em todos os clubes por onde atuou e ficou famoso pelos golaços de voleio.

Daniel Alves (ganhou absolutamente tudo que disputou por clubes)

Preso desde janeiro de 2023, acusado de agredir sexualmente uma jovem numa boate na cidade espanhola, Daniel Alves teve uma carreira de sucesso no futebol. Campeão por onde passou, o lateral-direito baiano ficou conhecido pelos seus anos de ouro no Barcelona. Com 43 títulos conquistados, é o segundo jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, atrás apenas de Lionel Messi.

Zagallo (campeão mundial como jogador, treinador e auxiliar técnico)

Quando se trata de futebol brasileiro, o flamenguista Zagallo é um dos maiores nomes de toda a história do país. O alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo foi campeão das Copas de 1958 e 1962 como jogador e de 1970 como treinador, além de ser auxiliar em 1994.

Como jogador, Zagallo atuou em três grandes clubes do Rio de Janeiro: América-RJ, Botafogo e Flamengo. O maceioense, inclusive, é grande ídolo do time de General Severiano. Zagallo morreu no início de 2024.

Júnior (um dos maiores ídolos da história do Flamengo)

Natural de João Pessoa e o primeiro de dois paraibanos na lista, Maestro Júnior construiu sua carreira no Rio de Janeiro e é um dos cinco maiores ídolos da história do Flamengo. Multicampeão pelo Rubro-Negro carioca, o eterno camisa 6 fez parte de um dos maiores times de todos os tempos do Brasil: o famoso Flamengo de Zico.

Na Europa, Júnior defendeu as cores do Pescara e também do Torino, onde é ídolo. Embora não tenha vencido uma Copa do Mundo, o lateral-esquerdo fez parte do mágico time de 1982, que foi comandado pelo técnico Telê Santana.

Ricardo Rocha (rei da resenha, ex-zagueiro da Seleção Brasileira)

Segurança. Esse substantivo reflete bem o que foi Ricardo Rocha em campo. Fundamental para a seleção brasileira, o zagueiro sequer foi cortado da Copa de 1994, quando estava lesionado, por ser parte imprescindível no vestiário da equipe. Revelado pelo Santa Cruz, o pernambucano teve passagens marcantes por São Paulo e Vasco.

Ademir Menezes (artilheiro da Copa do Mundo de 1950)

Pouco falado no meio do futebol, Ademir Menezes é uma das grandes referências do futebol nordestino, especialmente na década de 50. Artilheiro da Copa do Mundo de 1950, quando marcou nove gols, o jogador foi um dos nomes históricos do Vasco, onde é ídolo. Além do Gigante da Colina, o pernambucano também passou por Fluminense e Sport.

Dida (campeão de tudo e treinador de goleiros no sub-17 do Milan)

Quando o assunto é goleiro, o baiano Dida é um dos melhores de todos os tempos. O baiano, revelado pelo Vitória, foi um dos grandes do futebol mundial. O arqueiro foi multicampeão por clubes gigantes, como Corinthians, Cruzeiro, Milan, onde foi peça fundamental para conquista da Uefa Champions League, seleção brasileira, tendo vencido a Copa do Mundo de 2022 entre outros.

Vavá (bicampeão mundial com o Brasil)

Bicampeão do Mundo com o Brasil, Vavá foi fundamental nas conquistas da seleção brasileira de 1958 e 1962, quando foi um dos grandes artilheiros das duas edições da Copa do Mundo. O pernambucano atuou por equipes importantes do Brasil e do Mundo, como Atlético de Madrid, Palmeiras, Sport e Vasco.

Diego Costa ( conquistou a Supercopa da UEFA três vezes)

O sergipano Diego Costa teve uma carreira sólida na Europa, depois de ter atuado em grandes clubes, como Chelsea, Wolverhampton e principalmente o Atlético de Madrid, onde é ídolo. Naturalizado espanhol, o jogador, que atualmente defende o Botafogo, jogou a Copa do Mundo de 2024 pela própria Espanha.

Mazinho (um dos melhores jogadores da posição em 1994)

Paraibano de Santa Rita, Mazinho trilhou uma trajetória de sucesso dentro das quatro linhas. O santa-ritense, que começou como lateral-direito e depois passou a atuar como volante, é pai de Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara, e foi campeão da Copa do Mundo de 1994, do Brasileirão de 89 pelo Vasco e do Brasileirão de 93 pelo Palmeiras.

Marinho Chagas ( um dos maiores laterais esquerdo dos anos 60 e 70)

Embora fosse destro, o potiguar Marinho Chagas, conhecido como Bruxa, foi um dos grandes laterais-esquerdo do país. Conhecido por ser taticamente um jogador à frente do seu tempo, ele defendeu grandes clubes do país, como Botafogo, Fluminense e São Paulo, e ainda atuou na Seleção.

Hulk (ídolo no Brasil, em Portugal e na Rússia)

Ídolo do Atlético-MG, Porto e Zenit, Hulk tem uma trajetória brilhante no futebol mundial. Craque do Brasil em 2021, o paraibano de Campina Grande acumula grandes feitos em sua carreira, como 400 gols marcados, além de importantes títulos, como a Europa League, pelo time português, e a Série A do Campeonato Brasileiro, com as cores do Galo de Belo Horizonte.

Outros destaques nordestinos que não podemos deixar de citar

Enquanto exploramos os gigantes do futebol da região, é imperativo reconhecer outros grandes talentos de reconhecimento internacional.

Estão entre os melhores jogadores nordestinos craques como Aldair (Bahia), Bobô (Bahia), Clodoaldo (Sergipe), Edilson (Bahia), Formiga (Bahia), Givanildo Oliveira (Pernambuco), Hernanes (Pernambuco), Juninho Pernambucano, Manga (Pernambuco), Pepe (Alagoas), Roberto Firmino (Alagoas) e Vampeta (Bahia).

Cada um contribuiu de maneira única para o cenário esportivo, solidificando a reputação do Nordeste como um celeiro inesgotável de talentos, evidenciando a riqueza e diversidade do futebol na região.

